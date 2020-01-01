Poznaj tokenomikę Chappyz (CHAPZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAPZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chappyz (CHAPZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAPZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Chappyz (CHAPZ) / Tokenomika / Tokenomika Chappyz (CHAPZ) Odkryj kluczowe informacje o Chappyz (CHAPZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chappyz (CHAPZ) Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system. Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system. Oficjalna strona internetowa: https://chappyz.com/ Biała księga: https://chappyz.gitbook.io/manifesto/ Kup CHAPZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chappyz (CHAPZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chappyz (CHAPZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.82B $ 7.82B $ 7.82B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Historyczne maksimum: $ 0.00981464 $ 0.00981464 $ 0.00981464 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017006 $ 0.00017006 $ 0.00017006 Dowiedz się więcej o cenie Chappyz (CHAPZ) Tokenomika Chappyz (CHAPZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chappyz (CHAPZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHAPZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHAPZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHAPZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CHAPZna żywo! Prognoza ceny CHAPZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHAPZ? Nasza strona z prognozami cen CHAPZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHAPZ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.