Giełda MEXC / Cena krypto / CCTV (CCTV) / Tokenomika / Tokenomika CCTV (CCTV) Odkryj kluczowe informacje o CCTV (CCTV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CCTV (CCTV) The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy. Oficjalna strona internetowa: https://cctvcoin.xyz/ Kup CCTV teraz! Tokenomika i analiza cenowa CCTV (CCTV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CCTV (CCTV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Całkowita podaż: $ 979.88M $ 979.88M $ 979.88M Podaż w obiegu: $ 979.88M $ 979.88M $ 979.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Historyczne maksimum: $ 0.00346159 $ 0.00346159 $ 0.00346159 Historyczne minimum: $ 0.00001892 $ 0.00001892 $ 0.00001892 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CCTV (CCTV) Tokenomika CCTV (CCTV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CCTV (CCTV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CCTV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CCTV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCCTV tokenomikę, poznaj cenę tokena CCTVna żywo! Prognoza ceny CCTV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CCTV? Nasza strona z prognozami cen CCTV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CCTV już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.