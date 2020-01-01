Poznaj tokenomikę cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GTCBBTCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GTCBBTCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Oficjalna strona internetowa: https://app.morpho.org/vault Tokenomika i analiza cenowa cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Całkowita podaż: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 Podaż w obiegu: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Historyczne maksimum: $ 125,230 $ 125,230 $ 125,230 Historyczne minimum: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 Aktualna cena: $ 112,936 $ 112,936 $ 112,936 Tokenomika cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GTCBBTCC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GTCBBTCC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGTCBBTCC tokenomikę, poznaj cenę tokena GTCBBTCCna żywo! Prognoza ceny GTCBBTCC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GTCBBTCC? Nasza strona z prognozami cen GTCBBTCC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GTCBBTCC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.