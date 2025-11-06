GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena catty to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CATTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CATTY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena catty to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CATTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CATTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CATTY

Informacje o cenie CATTY

Czym jest CATTY

Oficjalna strona internetowa CATTY

Tokenomika CATTY

Prognoza cen CATTY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo catty

Cena catty (CATTY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CATTY do USD:

--
----
-6.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
catty (CATTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:59:48 (UTC+8)

Informacje o cenie catty (CATTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-6.81%

-16.93%

-16.93%

Aktualna cena catty (CATTY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CATTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CATTY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CATTY zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -6.81% w ciągu 24 godzin i o -16.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o catty (CATTY)

$ 80.52K
$ 80.52K$ 80.52K

--
----

$ 80.52K
$ 80.52K$ 80.52K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,451.036046
999,937,451.036046 999,937,451.036046

Obecna kapitalizacja rynkowa catty wynosi $ 80.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CATTY w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999937451.036046. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 80.52K.

Historia ceny catty (CATTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny catty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny catty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny catty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny catty do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.81%
30 Dni$ 0-30.77%
60 dni$ 0-56.00%
90 dni$ 0--

Co to jest catty (CATTY)

Catty is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. The token originated as a spontaneous creation by a long-time Ethereum user exploring Solana through the Jupiter Mobile app and Jupiter Studio. Initially intended as a lighthearted experiment with token launch tools, Catty quickly attracted attention from the Solana community due to its humorous backstory and organic social media presence. The project embraces a playful, meme-focused culture while leveraging the speed, low fees, and accessibility of Solana’s ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla catty (CATTY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny catty (w USD)

Jaka będzie wartość catty (CATTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w catty (CATTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla catty.

Sprawdź teraz prognozę ceny catty!

CATTY na lokalne waluty

Tokenomika catty (CATTY)

Zrozumienie tokenomiki catty (CATTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CATTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące catty (CATTY)

Jaka jest dziś wartość catty (CATTY)?
Aktualna cena CATTY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CATTY do USD?
Aktualna cena CATTY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa catty?
Kapitalizacja rynkowa dla CATTY wynosi $ 80.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CATTY w obiegu?
W obiegu CATTY znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CATTY?
CATTY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CATTY?
CATTY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CATTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CATTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku CATTY pójdzie wyżej?
CATTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CATTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:59:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe catty (CATTY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,332.46
$103,332.46$103,332.46

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.31
$3,386.31$3,386.31

-0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.86
$158.86$158.86

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,332.46
$103,332.46$103,332.46

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.31
$3,386.31$3,386.31

-0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3200
$2.3200$2.3200

+1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.86
$158.86$158.86

-1.03%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0911
$1.0911$1.0911

+0.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2055
$0.2055$0.2055

+311.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006041
$0.000006041$0.000006041

+219.96%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000350
$0.0000000350$0.0000000350

+131.78%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004329
$0.000000000000000000004329$0.000000000000000000004329

+96.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23077
$0.23077$0.23077

+82.03%