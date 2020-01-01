Poznaj tokenomikę Catana (CATANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Catana (CATANA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATANA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Catana (CATANA) Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Oficjalna strona internetowa: https://solanacatana.com Tokenomika i analiza cenowa Catana (CATANA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catana (CATANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 293.97K Całkowita podaż: $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 999.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 293.97K Historyczne maksimum: $ 0.078581 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029399 Tokenomika Catana (CATANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catana (CATANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.