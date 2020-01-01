Poznaj tokenomikę BWED (BWED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BWED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BWED (BWED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BWED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BWED (BWED) $BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED's purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Oficjalna strona internetowa: https://www.bwedbox.io/ Tokenomika i analiza cenowa BWED (BWED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BWED (BWED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.39K Całkowita podaż: $ 961.57M Podaż w obiegu: $ 961.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.39K Historyczne maksimum: $ 0.00522668 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika BWED (BWED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BWED (BWED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BWED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BWED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBWED tokenomikę, poznaj cenę tokena BWEDna żywo! Prognoza ceny BWED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BWED? Nasza strona z prognozami cen BWED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BWED już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.