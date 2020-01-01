Poznaj tokenomikę BUGO (BUGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BUGO (BUGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BUGO (BUGO) / Tokenomika / Tokenomika BUGO (BUGO) Odkryj kluczowe informacje o BUGO (BUGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BUGO (BUGO) BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control. BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control. Oficjalna strona internetowa: https://bugoflr.com/ Kup BUGO teraz! Tokenomika i analiza cenowa BUGO (BUGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BUGO (BUGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Historyczne maksimum: $ 0.00325136 $ 0.00325136 $ 0.00325136 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00208095 $ 0.00208095 $ 0.00208095 Dowiedz się więcej o cenie BUGO (BUGO) Tokenomika BUGO (BUGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BUGO (BUGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUGO tokenomikę, poznaj cenę tokena BUGOna żywo! Prognoza ceny BUGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUGO? Nasza strona z prognozami cen BUGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUGO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.