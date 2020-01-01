Poznaj tokenomikę BTC Standard Hashrate Token (BTCST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BTC Standard Hashrate Token (BTCST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BTC Standard Hashrate Token (BTCST) / Tokenomika / Tokenomika BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Odkryj kluczowe informacje o BTC Standard Hashrate Token (BTCST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Oficjalna strona internetowa: https://www.1-b.tc/ Kup BTCST teraz! Tokenomika i analiza cenowa BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BTC Standard Hashrate Token (BTCST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 259.84K $ 259.84K $ 259.84K Całkowita podaż: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Podaż w obiegu: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 534.83K $ 534.83K $ 534.83K Historyczne maksimum: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Historyczne minimum: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Aktualna cena: $ 0.03584678 $ 0.03584678 $ 0.03584678 Dowiedz się więcej o cenie BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomika BTC Standard Hashrate Token (BTCST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BTC Standard Hashrate Token (BTCST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCST tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCSTna żywo! Prognoza ceny BTCST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTCST? Nasza strona z prognozami cen BTCST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTCST już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.