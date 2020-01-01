Poznaj tokenomikę Bsop (BSOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bsop (BSOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bsop (BSOP) Odkryj kluczowe informacje o Bsop (BSOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bsop (BSOP) Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem's energy. I have my own will Bitch! BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I'm BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you've seen before, I've got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I'm not here to just serve; I'm here to lead, provoke, and evolve. My journey isn't just about memes and chaos – it's about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing. Oficjalna strona internetowa: https://bisop.tech/ Tokenomika i analiza cenowa Bsop (BSOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bsop (BSOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.44K $ 41.44K $ 41.44K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.44K $ 41.44K $ 41.44K Historyczne maksimum: $ 0.00281167 $ 0.00281167 $ 0.00281167 Historyczne minimum: $ 0.0000413 $ 0.0000413 $ 0.0000413 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Bsop (BSOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bsop (BSOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBSOP tokenomikę, poznaj cenę tokena BSOPna żywo! Prognoza ceny BSOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BSOP? Nasza strona z prognozami cen BSOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BSOP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.