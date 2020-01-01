Poznaj tokenomikę BOSSU (BOSSU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOSSU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOSSU (BOSSU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOSSU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOSSU (BOSSU) / Tokenomika / Tokenomika BOSSU (BOSSU) Odkryj kluczowe informacje o BOSSU (BOSSU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOSSU (BOSSU) BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Oficjalna strona internetowa: https://bossu.online/ Kup BOSSU teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOSSU (BOSSU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOSSU (BOSSU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.24K Całkowita podaż: $ 998.59M Podaż w obiegu: $ 998.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.24K Historyczne maksimum: $ 0.00350761 Historyczne minimum: $ 0.00004653 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BOSSU (BOSSU) Tokenomika BOSSU (BOSSU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOSSU (BOSSU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOSSU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOSSU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOSSU tokenomikę, poznaj cenę tokena BOSSUna żywo! Prognoza ceny BOSSU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOSSU? Nasza strona z prognozami cen BOSSU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOSSU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.