Giełda MEXC / Cena krypto / BlackCoin (BLK) / Tokenomika / Tokenomika BlackCoin (BLK) Odkryj kluczowe informacje o BlackCoin (BLK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlackCoin (BLK) BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

Oficjalna strona internetowa: https://blackcoin.org/

Tokenomika i analiza cenowa BlackCoin (BLK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackCoin (BLK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.67M
Całkowita podaż: $ 100.00M
Podaż w obiegu: $ 63.74M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.61M
Historyczne maksimum: $ 1.15
Historyczne minimum: $ 0.0019911
Aktualna cena: $ 0.02613286

Tokenomika BlackCoin (BLK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BlackCoin (BLK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.