Tokenomika BitMart (BMX)

Odkryj kluczowe informacje o BitMart (BMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o BitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Oficjalna strona internetowa:
https://www.bitmart.com/trade/en

Tokenomika i analiza cenowa BitMart (BMX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitMart (BMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 135.67M
$ 135.67M
Całkowita podaż:
$ 639.41M
$ 639.41M
Podaż w obiegu:
$ 339.41M
$ 339.41M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 255.59M
$ 255.59M
Historyczne maksimum:
$ 0.619048
$ 0.619048
Historyczne minimum:
$ 0.00672692
$ 0.00672692
Aktualna cena:
$ 0.399624
$ 0.399624

Tokenomika BitMart (BMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BitMart (BMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BMX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBMX tokenomikę, poznaj cenę tokena BMXna żywo!

Prognoza ceny BMX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BMX? Nasza strona z prognozami cen BMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.