Giełda MEXC / Cena krypto / Bitcoin Wizards (WZRD) / Tokenomika / Tokenomika Bitcoin Wizards (WZRD) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Wizards (WZRD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bitcoin Wizards (WZRD) Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitcoinwizard.com/ Kup WZRD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Wizards (WZRD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Wizards (WZRD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 903.03K Całkowita podaż: $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 903.03K Historyczne maksimum: $ 16.23 Historyczne minimum: $ 0.00500139 Aktualna cena: $ 0.04300131 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomika Bitcoin Wizards (WZRD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Wizards (WZRD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WZRD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WZRD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWZRD tokenomikę, poznaj cenę tokena WZRDna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.