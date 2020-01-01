Poznaj tokenomikę Bio Acceleration (BIO/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIO/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bio Acceleration (BIO/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIO/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bio Acceleration (BIO/ACC) Odkryj kluczowe informacje o Bio Acceleration (BIO/ACC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Bio Acceleration (BIO/ACC)

The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.

Oficjalna strona internetowa: https://bioacc.meme/

Tokenomika i analiza cenowa Bio Acceleration (BIO/ACC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bio Acceleration (BIO/ACC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 49.11K
Całkowita podaż: $ 998.24M
Podaż w obiegu: $ 998.24M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.11K
Historyczne maksimum: $ 0.00262921
Historyczne minimum: $ 0.00002387
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Bio Acceleration (BIO/ACC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bio Acceleration (BIO/ACC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIO/ACC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIO/ACC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.