Informacje o bicho (BICHO) Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Oficjalna strona internetowa: https://bichothedog.xyz Kup BICHO teraz! Tokenomika i analiza cenowa bicho (BICHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla bicho (BICHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.48K $ 33.48K $ 33.48K Całkowita podaż: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M Podaż w obiegu: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.48K $ 33.48K $ 33.48K Historyczne maksimum: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 Historyczne minimum: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie bicho (BICHO) Tokenomika bicho (BICHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki bicho (BICHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BICHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BICHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBICHO tokenomikę, poznaj cenę tokena BICHOna żywo! Prognoza ceny BICHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BICHO? Nasza strona z prognozami cen BICHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BICHO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.