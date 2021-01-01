Poznaj tokenomikę Beincom (BIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beincom (BIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Beincom (BIC) / Tokenomika / Tokenomika Beincom (BIC) Odkryj kluczowe informacje o Beincom (BIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Beincom (BIC) Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc. Oficjalna strona internetowa: https://www.beincom.com/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1Tc-J7riUBzB7ZRySmIBWIPY9Rk--ayIidwccD5L4HcM/edit?usp=drive_link Kup BIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Beincom (BIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beincom (BIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.44M $ 18.44M $ 18.44M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.94M $ 48.94M $ 48.94M Historyczne maksimum: $ 0.0422829 $ 0.0422829 $ 0.0422829 Historyczne minimum: $ 0.00970915 $ 0.00970915 $ 0.00970915 Aktualna cena: $ 0.00981959 $ 0.00981959 $ 0.00981959 Dowiedz się więcej o cenie Beincom (BIC) Tokenomika Beincom (BIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beincom (BIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIC tokenomikę, poznaj cenę tokena BICna żywo! Prognoza ceny BIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIC? Nasza strona z prognozami cen BIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.