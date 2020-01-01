Poznaj tokenomikę Beem Communication (BEEM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEEM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beem Communication (BEEM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEEM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Beem Communication (BEEM) Odkryj kluczowe informacje o Beem Communication (BEEM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Beem Communication (BEEM) Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana's high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Oficjalna strona internetowa: https://www.beem.me/ Biała księga: https://www.beem.me/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Beem Communication (BEEM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beem Communication (BEEM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 592.60K Całkowita podaż: $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 592.60K Historyczne maksimum: $ 0.00145202 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00059261 Tokenomika Beem Communication (BEEM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beem Communication (BEEM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEEM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEEM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.