Informacje o Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Oficjalna strona internetowa: https://www.barrythebadger.io/ Kup BARRY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Barry the badger (BARRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Barry the badger (BARRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 157.40K $ 157.40K $ 157.40K Całkowita podaż: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Podaż w obiegu: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 157.40K $ 157.40K $ 157.40K Historyczne maksimum: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016577 $ 0.00016577 $ 0.00016577 Dowiedz się więcej o cenie Barry the badger (BARRY) Tokenomika Barry the badger (BARRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Barry the badger (BARRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BARRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BARRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBARRY tokenomikę, poznaj cenę tokena BARRYna żywo! Prognoza ceny BARRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BARRY? Nasza strona z prognozami cen BARRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BARRY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.