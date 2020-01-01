Tokenomika Barry the badger (BARRY)

Odkryj kluczowe informacje o Barry the badger (BARRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Oficjalna strona internetowa:
https://www.barrythebadger.io/

Tokenomika i analiza cenowa Barry the badger (BARRY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Barry the badger (BARRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 157.40K
$ 157.40K$ 157.40K
Całkowita podaż:
$ 949.46M
$ 949.46M$ 949.46M
Podaż w obiegu:
$ 949.46M
$ 949.46M$ 949.46M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 157.40K
$ 157.40K$ 157.40K
Historyczne maksimum:
$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00016577
$ 0.00016577$ 0.00016577

Tokenomika Barry the badger (BARRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Barry the badger (BARRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BARRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BARRY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBARRY tokenomikę, poznaj cenę tokena BARRYna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.