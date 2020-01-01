Tokenomika Bag (BAG)
Informacje o Bag (BAG)
Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn.
Tokenomika i analiza cenowa Bag (BAG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bag (BAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Bag (BAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Bag (BAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBAG tokenomikę, poznaj cenę tokena BAGna żywo!
Prognoza ceny BAG
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAG? Nasza strona z prognozami cen BAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.