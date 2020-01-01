Poznaj tokenomikę AXEL (AXEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AXEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AXEL (AXEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AXEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AXEL (AXEL) The AXEL.Network isn't coming, it's here. It's live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We've built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It's a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL. Oficjalna strona internetowa: https://axel.network/ Kup AXEL teraz! Tokenomika i analiza cenowa AXEL (AXEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AXEL (AXEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 142.03M $ 142.03M $ 142.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Historyczne maksimum: $ 0.349088 $ 0.349088 $ 0.349088 Historyczne minimum: $ 0.01349924 $ 0.01349924 $ 0.01349924 Aktualna cena: $ 0.01675371 $ 0.01675371 $ 0.01675371 Dowiedz się więcej o cenie AXEL (AXEL) Tokenomika AXEL (AXEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AXEL (AXEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAXEL tokenomikę, poznaj cenę tokena AXELna żywo! Prognoza ceny AXEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AXEL? Nasza strona z prognozami cen AXEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AXEL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.