Informacje o AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI's innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.audit-ai.io/ Biała księga: https://www.audit-ai.io/whitepaper Kup AUDAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa AuditAI (AUDAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AuditAI (AUDAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 239.80K $ 239.80K $ 239.80K Całkowita podaż: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Podaż w obiegu: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 239.80K $ 239.80K $ 239.80K Historyczne maksimum: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Historyczne minimum: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Aktualna cena: $ 0.00532884 $ 0.00532884 $ 0.00532884 Dowiedz się więcej o cenie AuditAI (AUDAI) Tokenomika AuditAI (AUDAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AuditAI (AUDAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUDAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUDAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUDAI tokenomikę, poznaj cenę tokena AUDAIna żywo! Prognoza ceny AUDAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUDAI? Nasza strona z prognozami cen AUDAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUDAI już teraz! 