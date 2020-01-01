Tokenomika Audit (AUDIT)
Informacje o Audit (AUDIT)
AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments.
The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.
Tokenomika i analiza cenowa Audit (AUDIT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Audit (AUDIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Audit (AUDIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Audit (AUDIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AUDIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUDIT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAUDIT tokenomikę, poznaj cenę tokena AUDITna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.