Poznaj tokenomikę ASSAI (ASSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ASSAI (ASSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ASSAI (ASSAI) / Tokenomika / Tokenomika ASSAI (ASSAI) Odkryj kluczowe informacje o ASSAI (ASSAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ASSAI (ASSAI) I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms - multimodal intelligence for real-time market analysis - automated trading based on actionable insights - high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging: - Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights - Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

automated trading based on actionable insights

high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Oficjalna strona internetowa: https://assai.io Kup ASSAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa ASSAI (ASSAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASSAI (ASSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.65K $ 15.65K $ 15.65K Całkowita podaż: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.65K $ 15.65K $ 15.65K Historyczne maksimum: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 Historyczne minimum: $ 0.00001106 $ 0.00001106 $ 0.00001106 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ASSAI (ASSAI) Tokenomika ASSAI (ASSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASSAI (ASSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASSAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ASSAIna żywo! Prognoza ceny ASSAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASSAI? Nasza strona z prognozami cen ASSAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASSAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.