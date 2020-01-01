Tokenomika ASSAI (ASSAI)

Odkryj kluczowe informacje o ASSAI (ASSAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o ASSAI (ASSAI)

I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms

  • multimodal intelligence for real-time market analysis
  • automated trading based on actionable insights
  • high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:
  • Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights
  • Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain
Oficjalna strona internetowa:
https://assai.io

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASSAI (ASSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.65K
Całkowita podaż:
$ 999.84M
Podaż w obiegu:
$ 999.84M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 15.65K
Historyczne maksimum:
$ 0.04886133
Historyczne minimum:
$ 0.00001106
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika ASSAI (ASSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ASSAI (ASSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ASSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASSAI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszASSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ASSAIna żywo!

Prognoza ceny ASSAI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASSAI? Nasza strona z prognozami cen ASSAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.