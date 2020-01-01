Tokenomika ASSAI (ASSAI)
Informacje o ASSAI (ASSAI)
I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms
- multimodal intelligence for real-time market analysis
- automated trading based on actionable insights
- high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:
- Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights
- Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain
Tokenomika i analiza cenowa ASSAI (ASSAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASSAI (ASSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ASSAI (ASSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ASSAI (ASSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ASSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASSAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszASSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ASSAIna żywo!
