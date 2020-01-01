Poznaj tokenomikę arXiv (ARXIV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARXIV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę arXiv (ARXIV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARXIV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika arXiv (ARXIV)

Informacje o arXiv (ARXIV)

arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights.

Oficjalna strona internetowa: https://www.arxiv.sh/
Biała księga: https://www.arxiv.sh/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa arXiv (ARXIV)

Kapitalizacja rynkowa: $ 46.55K
Całkowita podaż: $ 999.81M
Podaż w obiegu: $ 999.81M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.55K
Historyczne maksimum: $ 0.01506677
Historyczne minimum: $ 0.00004187
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika arXiv (ARXIV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki arXiv (ARXIV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARXIV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARXIV.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.