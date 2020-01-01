Tokenomika Artificial CZ (AICZ)
Informacje o Artificial CZ (AICZ)
$AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents.
Tokenomika i analiza cenowa Artificial CZ (AICZ)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Artificial CZ (AICZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Artificial CZ (AICZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Artificial CZ (AICZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AICZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AICZ.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAICZ tokenomikę, poznaj cenę tokena AICZna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.