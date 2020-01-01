Poznaj tokenomikę Ares Protocol (ARES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ares Protocol (ARES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ares Protocol (ARES) / Tokenomika / Tokenomika Ares Protocol (ARES) Odkryj kluczowe informacje o Ares Protocol (ARES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ares Protocol (ARES) Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.aresprotocol.io/ Kup ARES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ares Protocol (ARES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ares Protocol (ARES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 123.55K $ 123.55K $ 123.55K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 295.15M $ 295.15M $ 295.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 418.61K $ 418.61K $ 418.61K Historyczne maksimum: $ 0.2971 $ 0.2971 $ 0.2971 Historyczne minimum: $ 0.00003764 $ 0.00003764 $ 0.00003764 Aktualna cena: $ 0.0004186 $ 0.0004186 $ 0.0004186 Dowiedz się więcej o cenie Ares Protocol (ARES) Tokenomika Ares Protocol (ARES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ares Protocol (ARES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARES tokenomikę, poznaj cenę tokena ARESna żywo! Prognoza ceny ARES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARES? Nasza strona z prognozami cen ARES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.