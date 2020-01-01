Poznaj tokenomikę Archi Token (ARCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Archi Token (ARCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Archi Token (ARCHI) / Tokenomika / Tokenomika Archi Token (ARCHI) Odkryj kluczowe informacje o Archi Token (ARCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3 Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Oficjalna strona internetowa: https://archi.finance/ Biała księga: https://docs.archi.finance/ Kup ARCHI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Archi Token (ARCHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Archi Token (ARCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 105.02K $ 105.02K $ 105.02K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 375.11K $ 375.11K $ 375.11K Historyczne maksimum: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Historyczne minimum: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Aktualna cena: $ 0.03751113 $ 0.03751113 $ 0.03751113 Dowiedz się więcej o cenie Archi Token (ARCHI) Tokenomika Archi Token (ARCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Archi Token (ARCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARCHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena ARCHIna żywo! Prognoza ceny ARCHI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARCHI? Nasza strona z prognozami cen ARCHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARCHI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.