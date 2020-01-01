Poznaj tokenomikę April (APRIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APRIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę April (APRIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APRIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / April (APRIL) / Tokenomika / Tokenomika April (APRIL) Odkryj kluczowe informacje o April (APRIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o April (APRIL) Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new "Interchain" layer is where most of the world's economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Oficjalna strona internetowa: https://apriloracle.com Kapitalizacja rynkowa: $ 47.49K $ 47.49K $ 47.49K Całkowita podaż: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Podaż w obiegu: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.68K $ 55.68K $ 55.68K Historyczne maksimum: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044456 $ 0.00044456 $ 0.00044456 Dowiedz się więcej o cenie April (APRIL) Tokenomika April (APRIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki April (APRIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APRIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APRIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPRIL tokenomikę, poznaj cenę tokena APRILna żywo! Prognoza ceny APRIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APRIL? Nasza strona z prognozami cen APRIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APRIL już teraz! 