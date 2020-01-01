Poznaj tokenomikę Ample (AMPD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMPD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ample (AMPD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMPD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ample (AMPD) Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards. Oficjalna strona internetowa: https://ampleprotocol.xyz Biała księga: https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa Ample (AMPD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ample (AMPD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 296.25K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 958.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 308.93K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030959 Dowiedz się więcej o cenie Ample (AMPD) Tokenomika Ample (AMPD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ample (AMPD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMPD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMPD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAMPD tokenomikę, poznaj cenę tokena AMPDna żywo! Prognoza ceny AMPD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMPD? Nasza strona z prognozami cen AMPD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AMPD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.