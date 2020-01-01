Poznaj tokenomikę Altair (AIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Altair (AIR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Altair (AIR) / Tokenomika / Tokenomika Altair (AIR) Odkryj kluczowe informacje o Altair (AIR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Altair (AIR) Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Oficjalna strona internetowa: https://centrifuge.io/altair Kup AIR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Altair (AIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Altair (AIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Całkowita podaż: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Podaż w obiegu: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Historyczne maksimum: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00282528 $ 0.00282528 $ 0.00282528 Dowiedz się więcej o cenie Altair (AIR) Tokenomika Altair (AIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Altair (AIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIR tokenomikę, poznaj cenę tokena AIRna żywo! Prognoza ceny AIR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIR? Nasza strona z prognozami cen AIR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.