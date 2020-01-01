Poznaj tokenomikę Alan the Alien (ALAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Alan the Alien (ALAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Alan the Alien (ALAN) / Tokenomika / Tokenomika Alan the Alien (ALAN) Odkryj kluczowe informacje o Alan the Alien (ALAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Alan the Alien (ALAN) Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations. Oficjalna strona internetowa: https://alanthealien.com/ Biała księga: https://alanthealien.com/ Kup ALAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Alan the Alien (ALAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alan the Alien (ALAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.70K $ 51.70K $ 51.70K Całkowita podaż: $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B Podaż w obiegu: $ 43.35B $ 43.35B $ 43.35B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.70K $ 51.70K $ 51.70K Historyczne maksimum: $ 0.0000694 $ 0.0000694 $ 0.0000694 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Alan the Alien (ALAN) Tokenomika Alan the Alien (ALAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alan the Alien (ALAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALAN tokenomikę, poznaj cenę tokena ALANna żywo! Prognoza ceny ALAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALAN? Nasza strona z prognozami cen ALAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.