Giełda MEXC / Cena krypto / AIDA (AIDA) / Tokenomika / Tokenomika AIDA (AIDA) Odkryj kluczowe informacje o AIDA (AIDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AIDA (AIDA) Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible. Oficjalna strona internetowa: https://www.aida-sui.com/ Kup AIDA teraz! Tokenomika i analiza cenowa AIDA (AIDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIDA (AIDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.01K $ 65.01K $ 65.01K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.01K $ 65.01K $ 65.01K Historyczne maksimum: $ 0.00789743 $ 0.00789743 $ 0.00789743 Historyczne minimum: $ 0.00002445 $ 0.00002445 $ 0.00002445 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AIDA (AIDA) Tokenomika AIDA (AIDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIDA (AIDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIDA tokenomikę, poznaj cenę tokena AIDAna żywo! Prognoza ceny AIDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIDA? Nasza strona z prognozami cen AIDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIDA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.