Tokenomika AhaToken (AHT) Odkryj kluczowe informacje o AhaToken (AHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AhaToken (AHT) Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Oficjalna strona internetowa: https://www.a-ha.io/ Kup AHT teraz! Tokenomika i analiza cenowa AhaToken (AHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AhaToken (AHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.30M $ 23.30M $ 23.30M Całkowita podaż: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Podaż w obiegu: $ 6.99B $ 6.99B $ 6.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.76M $ 25.76M $ 25.76M Historyczne maksimum: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Historyczne minimum: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Aktualna cena: $ 0.00333974 $ 0.00333974 $ 0.00333974 Dowiedz się więcej o cenie AhaToken (AHT) Tokenomika AhaToken (AHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AhaToken (AHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAHT tokenomikę, poznaj cenę tokena AHTna żywo! Prognoza ceny AHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AHT? Nasza strona z prognozami cen AHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AHT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.