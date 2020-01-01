Poznaj tokenomikę ADAPad (ADAPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADAPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ADAPad (ADAPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADAPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ADAPad (ADAPAD) ADAPad – First deflationary Launchpad for Cardano ecosystem Cardano recently announced Alonzo upgrade, which will enable smart contracts and decentralized finance (DEFI) capabilities to the Cardano ecosystem Oficjalna strona internetowa: https://adapad.io/ Tokenomika i analiza cenowa ADAPad (ADAPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ADAPad (ADAPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10M Całkowita podaż: $ 371.82M Podaż w obiegu: $ 371.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 1.28 Historyczne minimum: $ 0.00228774 Aktualna cena: $ 0.0029577 Tokenomika ADAPad (ADAPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ADAPad (ADAPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADAPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADAPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.