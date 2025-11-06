GiełdaDEX+
Aktualna cena Yamaswap to 0.00003421 USD. Śledź aktualizacje cen YAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YAMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YAMA

Informacje o cenie YAMA

Czym jest YAMA

Biała księga YAMA

Oficjalna strona internetowa YAMA

Tokenomika YAMA

Prognoza cen YAMA

Historia YAMA

Przewodnik zakupowy YAMA

Przelicznik YAMA-fiat

YAMA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Yamaswap

Cena Yamaswap(YAMA)

Aktualna cena 1 YAMA do USD:

$0.00003421
$0.00003421
-6.53%1D
USD
Yamaswap (YAMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:55:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Yamaswap (YAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000301
$ 0.0000301
Minimum 24h
$ 0.00004196
$ 0.00004196
Maksimum 24h

$ 0.0000301
$ 0.0000301

$ 0.00004196
$ 0.00004196

--
--

--
--

0.00%

-6.52%

-42.02%

-42.02%

Aktualna cena Yamaswap (YAMA) wynosi $ 0.00003421. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YAMA wahał się między $ 0.0000301 a $ 0.00004196, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YAMA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YAMA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -6.52% w ciągu 24 godzin i o -42.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yamaswap (YAMA)

--
--

$ 1.87K
$ 1.87K

$ 34.21K
$ 34.21K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Yamaswap wynosi --, przy $ 1.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YAMA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.21K.

Historia ceny Yamaswap (YAMA) – USD

Śledź zmiany ceny Yamaswap dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000239-6.52%
30 Dni$ -0.00009759-74.05%
60 dni$ -0.01996579-99.83%
90 dni$ -0.01996579-99.83%
Dzisiejsza zmiana ceny Yamaswap

DziśYAMA odnotował zmianę $ -0.00000239 (-6.52%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Yamaswap

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00009759 (-74.05%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Yamaswap

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę YAMA o $ -0.01996579(-99.83%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Yamaswap

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01996579 (-99.83%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Yamaswap (YAMA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Yamaswap.

Co to jest Yamaswap (YAMA)

Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.

Yamaswap jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Yamaswap. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu YAMA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Yamaswap na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Yamaswap będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Yamaswap (w USD)

Jaka będzie wartość Yamaswap (YAMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yamaswap (YAMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yamaswap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yamaswap!

Tokenomika Yamaswap (YAMA)

Zrozumienie tokenomiki Yamaswap (YAMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YAMAjuż teraz!

Jak kupić Yamaswap (YAMA)

Szukasz jak kupić Yamaswap? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Yamaswap na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Yamaswap

Aby lepiej zrozumieć Yamaswap, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Yamaswap
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Yamaswap

Jaka jest dziś wartość Yamaswap (YAMA)?
Aktualna cena YAMA w USD wynosi 0.00003421USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YAMA do USD?
Aktualna cena YAMA w USD wynosi $ 0.00003421. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yamaswap?
Kapitalizacja rynkowa dla YAMA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YAMA w obiegu?
W obiegu YAMA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YAMA?
YAMA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YAMA?
YAMA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu YAMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YAMA wynosi $ 1.87K USD.
Czy w tym roku YAMA pójdzie wyżej?
YAMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YAMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:55:31 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator YAMA do USD

Kwota

YAMA
YAMA
USD
USD

1 YAMA = 0.00003421 USD

Handluj YAMA

YAMA/USDT
$0.00003421
$0.00003421
-6.52%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,469.47

$3,422.34

$161.70

$1.0000

$1,477.93

$103,469.47

$3,422.34

$161.70

$2.3756

$1.1171

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03610

$0.00419

$0.000011013

$0.0000000617

$0.1992

$1.4386

$0.01777

