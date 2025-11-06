Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) (USD)
Sprawdź prognozy cen Yamaswap na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YAMA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny Yamaswap na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000032.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000034.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAMA na 2027 rok wyniesie $ 0.000036 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAMA na 2028 rok wyniesie $ 0.000038 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAMA w 2029 roku wyniesie $ 0.000040 przy stopie wzrostu 21.55%.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAMA w 2030 roku wyniesie $ 0.000042 przy stopie wzrostu 27.63%.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000068.Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000111.
Krótkoterminowa prognoza ceny Yamaswap na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
- November 6, 2025(Dzisiaj)$ 0.0000320.00%
- November 7, 2025(Jutro)$ 0.0000320.01%
- November 13, 2025(Ten tydzień)$ 0.0000320.10%
- December 6, 2025(30 Dni)$ 0.0000330.41%
Przewidywana cena dla YAMA w dniu
Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YAMA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YAMA, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YAMA wynosi
Bieżące statystyki cen Yamaswap
-10.08%
--
Jak kupić Yamaswap (YAMA)
Historyczna cena Yamaswap
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Yamaswap, cena Yamaswap wynosi 0.000032USD. Podaż w obiegu Yamaswap (YAMA) wynosi
- 24 h-0.05%$ -0.000001$ 0.000037$ 0.000030
- 7 D-0.46%$ -0.000029$ 0.000079$ 0.000030
- 30 Dni-0.74%$ -0.000096$ 0.000186$ 0.000015
W ciągu ostatnich 24 godzin Yamaswap zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs Yamaswap osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Yamaswap o
Sprawdź pełną historię cen Yamaswap, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC
Jak działa moduł przewidywania ceny Yamaswap (YAMA)?
Moduł predykcji ceny Yamaswap to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YAMA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Yamaswap na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YAMA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Yamaswap. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YAMA.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YAMA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Yamaswap.
Dlaczego prognoaza ceny YAMA jest ważna?
Prognozy cen YAMA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
