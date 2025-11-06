Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Yamaswap na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość YAMA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Yamaswap na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000032. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000034. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAMA na 2027 rok wyniesie $ 0.000036 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena YAMA na 2028 rok wyniesie $ 0.000038 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAMA w 2029 roku wyniesie $ 0.000040 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena YAMA w 2030 roku wyniesie $ 0.000042 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000068. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Yamaswap może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000111. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000032 0.00%

2026 $ 0.000034 5.00%

2027 $ 0.000036 10.25%

2028 $ 0.000038 15.76%

2029 $ 0.000040 21.55%

2030 $ 0.000042 27.63%

2031 $ 0.000044 34.01%

2032 $ 0.000046 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000048 47.75%

2034 $ 0.000051 55.13%

2035 $ 0.000053 62.89%

2036 $ 0.000056 71.03%

2037 $ 0.000059 79.59%

2038 $ 0.000062 88.56%

2039 $ 0.000065 97.99%

2040 $ 0.000068 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Yamaswap na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000032 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000032 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000032 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000033 0.41% Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na dziś Przewidywana cena dla YAMA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000032 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Yamaswap (YAMA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny YAMA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000032 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Yamaswap (YAMA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla YAMA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000032 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Yamaswap (YAMA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena YAMA wynosi $0.000033 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Yamaswap Aktualna cena $ 0.00003291$ 0.00003291 $ 0.00003291 Zmiana ceny (24H) -10.08% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena YAMA to $ 0.00003291. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.08%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 1.36K. Ponadto YAMA ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę YAMA

Jak kupić Yamaswap (YAMA) Próbujesz kupić YAMA? Teraz możesz kupować YAMA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Yamaswap i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić YAMA teraz

Historyczna cena Yamaswap Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Yamaswap, cena Yamaswap wynosi 0.000032USD. Podaż w obiegu Yamaswap (YAMA) wynosi 0.00 YAMA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.05% $ -0.000001 $ 0.000037 $ 0.000030

7 D -0.46% $ -0.000029 $ 0.000079 $ 0.000030

30 Dni -0.74% $ -0.000096 $ 0.000186 $ 0.000015 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Yamaswap zanotował zmianę ceny o $-0.000001 , co stanowi -0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Yamaswap osiągnął maksimum na poziomie $0.000079 i minimum na poziomie $0.000030 . Zanotowano zmianę ceny o -0.46% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał YAMA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Yamaswap o -0.74% , co odpowiada około $-0.000096 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny YAMA. Sprawdź pełną historię cen Yamaswap, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen YAMA

Jak działa moduł przewidywania ceny Yamaswap (YAMA)? Moduł predykcji ceny Yamaswap to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu YAMA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Yamaswap na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów YAMA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Yamaswap. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość YAMA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę YAMA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Yamaswap.

Dlaczego prognoaza ceny YAMA jest ważna?

Prognozy cen YAMA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w YAMA? Według Twoich prognoz YAMA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny YAMA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Yamaswap (YAMA), przewidywana cena YAMA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 YAMA w 2026 roku? Cena 1 Yamaswap (YAMA) wynosi dziś $0.000032 . Według powyższego modułu prognoz YAMA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena YAMA w 2027 roku? Yamaswap (YAMA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YAMA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YAMA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yamaswap (YAMA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa YAMA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Yamaswap (YAMA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 YAMA w 2030 roku? Cena 1 Yamaswap (YAMA) wynosi dziś $0.000032 . Według powyższego modułu prognoz YAMA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny YAMA na 2040 rok? Yamaswap (YAMA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 YAMA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz