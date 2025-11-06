GiełdaDEX+
Aktualna cena X Empire to 0.00003022 USD. Śledź aktualizacje cen XEMPIRE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XEMPIRE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XEMPIRE

Informacje o cenie XEMPIRE

Czym jest XEMPIRE

Biała księga XEMPIRE

Oficjalna strona internetowa XEMPIRE

Tokenomika XEMPIRE

Prognoza cen XEMPIRE

Historia XEMPIRE

Przewodnik zakupowy XEMPIRE

Przelicznik XEMPIRE-fiat

XEMPIRE na spot

USDT-M Futures XEMPIRE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo X Empire

Cena X Empire(XEMPIRE)

Aktualna cena 1 XEMPIRE do USD:

$0.00003022
-0.85%1D
USD
X Empire (XEMPIRE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:53:08 (UTC+8)

Informacje o cenie X Empire (XEMPIRE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002925
Minimum 24h
$ 0.00003133
Maksimum 24h

$ 0.00002925
$ 0.00003133
$ 0.000579987908814942
$ 0.000026116313720794
-2.11%

-0.85%

-8.76%

-8.76%

Aktualna cena X Empire (XEMPIRE) wynosi $ 0.00003022. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XEMPIRE wahał się między $ 0.00002925 a $ 0.00003133, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XEMPIRE w historii to $ 0.000579987908814942, a najniższy to $ 0.000026116313720794.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XEMPIRE zmieniły się o -2.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.85% w ciągu 24 godzin i o -8.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o X Empire (XEMPIRE)

No.775

$ 20.85M
$ 66.46K
$ 20.85M
690.00B
690,000,000,000
690,000,000,000
100.00%

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa X Empire wynosi $ 20.85M, przy $ 66.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XEMPIRE w obiegu wynosi 690.00B, przy całkowitej podaży 690000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.85M.

Historia ceny X Empire (XEMPIRE) – USD

Śledź zmiany ceny X Empire dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000002591-0.85%
30 Dni$ -0.00001327-30.52%
60 dni$ -0.00001847-37.94%
90 dni$ -0.00002391-44.18%
Dzisiejsza zmiana ceny X Empire

DziśXEMPIRE odnotował zmianę $ -0.0000002591 (-0.85%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny X Empire

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00001327 (-30.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny X Empire

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XEMPIRE o $ -0.00001847(-37.94%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny X Empire

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00002391 (-44.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe X Empire (XEMPIRE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen X Empire.

Co to jest X Empire (XEMPIRE)

$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

X Empire jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w X Empire. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XEMPIRE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące X Empire na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno X Empire będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny X Empire (w USD)

Jaka będzie wartość X Empire (XEMPIRE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w X Empire (XEMPIRE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla X Empire.

Sprawdź teraz prognozę ceny X Empire!

Tokenomika X Empire (XEMPIRE)

Zrozumienie tokenomiki X Empire (XEMPIRE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XEMPIREjuż teraz!

Jak kupić X Empire (XEMPIRE)

Szukasz jak kupić X Empire? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić X Empire na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XEMPIRE na lokalne waluty

1 X Empire(XEMPIRE) do VND
0.7952393
1 X Empire(XEMPIRE) do AUD
A$0.0000462366
1 X Empire(XEMPIRE) do GBP
0.0000229672
1 X Empire(XEMPIRE) do EUR
0.0000259892
1 X Empire(XEMPIRE) do USD
$0.00003022
1 X Empire(XEMPIRE) do MYR
RM0.0001263196
1 X Empire(XEMPIRE) do TRY
0.001272262
1 X Empire(XEMPIRE) do JPY
¥0.00462366
1 X Empire(XEMPIRE) do ARS
ARS$0.0438604014
1 X Empire(XEMPIRE) do RUB
0.0024580948
1 X Empire(XEMPIRE) do INR
0.0026783986
1 X Empire(XEMPIRE) do IDR
Rp0.5036664652
1 X Empire(XEMPIRE) do PHP
0.001778447
1 X Empire(XEMPIRE) do EGP
￡E.0.0014327302
1 X Empire(XEMPIRE) do BRL
R$0.0001619792
1 X Empire(XEMPIRE) do CAD
C$0.0000426102
1 X Empire(XEMPIRE) do BDT
0.0036826092
1 X Empire(XEMPIRE) do NGN
0.04360746
1 X Empire(XEMPIRE) do COP
$0.116230653
1 X Empire(XEMPIRE) do ZAR
R.0.0005255258
1 X Empire(XEMPIRE) do UAH
0.0012710532
1 X Empire(XEMPIRE) do TZS
T.Sh.0.07425054
1 X Empire(XEMPIRE) do VES
Bs0.00673906
1 X Empire(XEMPIRE) do CLP
$0.02852768
1 X Empire(XEMPIRE) do PKR
Rs0.0085413808
1 X Empire(XEMPIRE) do KZT
0.0158718462
1 X Empire(XEMPIRE) do THB
฿0.000980639
1 X Empire(XEMPIRE) do TWD
NT$0.0009350068
1 X Empire(XEMPIRE) do AED
د.إ0.0001109074
1 X Empire(XEMPIRE) do CHF
Fr0.000024176
1 X Empire(XEMPIRE) do HKD
HK$0.0002348094
1 X Empire(XEMPIRE) do AMD
֏0.011560661
1 X Empire(XEMPIRE) do MAD
.د.م0.0002813482
1 X Empire(XEMPIRE) do MXN
$0.000562092
1 X Empire(XEMPIRE) do SAR
ريال0.000113325
1 X Empire(XEMPIRE) do ETB
Br0.0046333304
1 X Empire(XEMPIRE) do KES
KSh0.0039056328
1 X Empire(XEMPIRE) do JOD
د.أ0.00002142598
1 X Empire(XEMPIRE) do PLN
0.0001115118
1 X Empire(XEMPIRE) do RON
лв0.0001332702
1 X Empire(XEMPIRE) do SEK
kr0.000288601
1 X Empire(XEMPIRE) do BGN
лв0.000051374
1 X Empire(XEMPIRE) do HUF
Ft0.0101611728
1 X Empire(XEMPIRE) do CZK
0.0006400596
1 X Empire(XEMPIRE) do KWD
د.ك0.00000927754
1 X Empire(XEMPIRE) do ILS
0.000098215
1 X Empire(XEMPIRE) do BOB
Bs0.000208518
1 X Empire(XEMPIRE) do AZN
0.000051374
1 X Empire(XEMPIRE) do TJS
SM0.000279535
1 X Empire(XEMPIRE) do GEL
0.0000818962
1 X Empire(XEMPIRE) do AOA
Kz0.027673965
1 X Empire(XEMPIRE) do BHD
.د.ب0.00001136272
1 X Empire(XEMPIRE) do BMD
$0.00003022
1 X Empire(XEMPIRE) do DKK
kr0.0001958256
1 X Empire(XEMPIRE) do HNL
L0.0007965992
1 X Empire(XEMPIRE) do MUR
0.0013907244
1 X Empire(XEMPIRE) do NAD
$0.000525828
1 X Empire(XEMPIRE) do NOK
kr0.000308244
1 X Empire(XEMPIRE) do NZD
$0.0000531872
1 X Empire(XEMPIRE) do PAB
B/.0.00003022
1 X Empire(XEMPIRE) do PGK
K0.000128435
1 X Empire(XEMPIRE) do QAR
ر.ق0.0001100008
1 X Empire(XEMPIRE) do RSD
дин.0.0030788136
1 X Empire(XEMPIRE) do UZS
soʻm0.3597618472
1 X Empire(XEMPIRE) do ALL
L0.0025396888
1 X Empire(XEMPIRE) do ANG
ƒ0.0000540938
1 X Empire(XEMPIRE) do AWG
ƒ0.000054396
1 X Empire(XEMPIRE) do BBD
$0.00006044
1 X Empire(XEMPIRE) do BAM
KM0.000051374
1 X Empire(XEMPIRE) do BIF
Fr0.08911878
1 X Empire(XEMPIRE) do BND
$0.000039286
1 X Empire(XEMPIRE) do BSD
$0.00003022
1 X Empire(XEMPIRE) do JMD
$0.004863909
1 X Empire(XEMPIRE) do KHR
0.1213653332
1 X Empire(XEMPIRE) do KMF
Fr0.01287372
1 X Empire(XEMPIRE) do LAK
0.6569565086
1 X Empire(XEMPIRE) do LKR
රු0.0092047098
1 X Empire(XEMPIRE) do MDL
L0.000515251
1 X Empire(XEMPIRE) do MGA
Ar0.13612599
1 X Empire(XEMPIRE) do MOP
P0.00024176
1 X Empire(XEMPIRE) do MVR
0.000465388
1 X Empire(XEMPIRE) do MWK
MK0.0524652442
1 X Empire(XEMPIRE) do MZN
MT0.001932569
1 X Empire(XEMPIRE) do NPR
रु0.0042894268
1 X Empire(XEMPIRE) do PYG
0.21432024
1 X Empire(XEMPIRE) do RWF
Fr0.04390966
1 X Empire(XEMPIRE) do SBD
$0.0002484084
1 X Empire(XEMPIRE) do SCR
0.0004143162
1 X Empire(XEMPIRE) do SRD
$0.001164981
1 X Empire(XEMPIRE) do SVC
$0.0002641228
1 X Empire(XEMPIRE) do SZL
L0.0005276412
1 X Empire(XEMPIRE) do TMT
m0.00010577
1 X Empire(XEMPIRE) do TND
د.ت0.00008954186
1 X Empire(XEMPIRE) do TTD
$0.0002045894
1 X Empire(XEMPIRE) do UGX
Sh0.10564912
1 X Empire(XEMPIRE) do XAF
Fr0.0172254
1 X Empire(XEMPIRE) do XCD
$0.000081594
1 X Empire(XEMPIRE) do XOF
Fr0.0172254
1 X Empire(XEMPIRE) do XPF
Fr0.00311266
1 X Empire(XEMPIRE) do BWP
P0.0004076678
1 X Empire(XEMPIRE) do BZD
$0.0000607422
1 X Empire(XEMPIRE) do CVE
$0.0029044442
1 X Empire(XEMPIRE) do DJF
Fr0.00534894
1 X Empire(XEMPIRE) do DOP
$0.0019395196
1 X Empire(XEMPIRE) do DZD
د.ج0.0039518694
1 X Empire(XEMPIRE) do FJD
$0.0000689016
1 X Empire(XEMPIRE) do GNF
Fr0.2627629
1 X Empire(XEMPIRE) do GTQ
Q0.0002314852
1 X Empire(XEMPIRE) do GYD
$0.0063208152
1 X Empire(XEMPIRE) do ISK
kr0.00383794

Zasoby X Empire

Aby lepiej zrozumieć X Empire, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa X Empire
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące X Empire

Jaka jest dziś wartość X Empire (XEMPIRE)?
Aktualna cena XEMPIRE w USD wynosi 0.00003022USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XEMPIRE do USD?
Aktualna cena XEMPIRE w USD wynosi $ 0.00003022. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa X Empire?
Kapitalizacja rynkowa dla XEMPIRE wynosi $ 20.85M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XEMPIRE w obiegu?
W obiegu XEMPIRE znajduje się 690.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XEMPIRE?
XEMPIRE osiąga ATH w wysokości 0.000579987908814942 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XEMPIRE?
XEMPIRE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000026116313720794 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XEMPIRE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XEMPIRE wynosi $ 66.46K USD.
Czy w tym roku XEMPIRE pójdzie wyżej?
XEMPIRE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XEMPIRE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe X Empire (XEMPIRE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

