Aktualna cena WOLFTON to 0.000761 USD. Śledź aktualizacje cen WOLFTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WOLFTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WOLFTON

Informacje o cenie WOLFTON

Czym jest WOLFTON

Oficjalna strona internetowa WOLFTON

Tokenomika WOLFTON

Prognoza cen WOLFTON

Historia WOLFTON

Przewodnik zakupowy WOLFTON

Przelicznik WOLFTON-fiat

WOLFTON na spot

Cena WOLFTON(WOLFTON)

Aktualna cena 1 WOLFTON do USD:

$0.000763
+1.46%1D
USD
WOLFTON (WOLFTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:15 (UTC+8)

Informacje o cenie WOLFTON (WOLFTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000736
Minimum 24h
$ 0.000777
Maksimum 24h

$ 0.000736
$ 0.000777
--
--
0.00%

+1.46%

-11.72%

-11.72%

Aktualna cena WOLFTON (WOLFTON) wynosi $ 0.000761. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WOLFTON wahał się między $ 0.000736 a $ 0.000777, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WOLFTON w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WOLFTON zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.46% w ciągu 24 godzin i o -11.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WOLFTON (WOLFTON)

--
$ 37.81K
$ 2.28M
--
3,000,000,000
TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa WOLFTON wynosi --, przy $ 37.81K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WOLFTON w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 3000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.28M.

Historia ceny WOLFTON (WOLFTON) – USD

Śledź zmiany ceny WOLFTON dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00001098+1.46%
30 Dni$ -0.001077-58.60%
60 dni$ -0.169239-99.56%
90 dni$ -0.024239-96.96%
Dzisiejsza zmiana ceny WOLFTON

DziśWOLFTON odnotował zmianę $ +0.00001098 (+1.46%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WOLFTON

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001077 (-58.60%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WOLFTON

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WOLFTON o $ -0.169239(-99.56%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WOLFTON

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.024239 (-96.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WOLFTON (WOLFTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WOLFTON.

Co to jest WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton is a fast growing meme on Ton which entertains users with its own miniapp. Fans can enjoy mining $WOLFTON as a reward.

WOLFTON jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WOLFTON. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WOLFTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WOLFTON na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WOLFTON będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WOLFTON (w USD)

Jaka będzie wartość WOLFTON (WOLFTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WOLFTON (WOLFTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WOLFTON.

Sprawdź teraz prognozę ceny WOLFTON!

Tokenomika WOLFTON (WOLFTON)

Zrozumienie tokenomiki WOLFTON (WOLFTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WOLFTONjuż teraz!

Jak kupić WOLFTON (WOLFTON)

Szukasz jak kupić WOLFTON? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WOLFTON na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WOLFTON na lokalne waluty

1 WOLFTON(WOLFTON) do VND
20.025715
1 WOLFTON(WOLFTON) do AUD
A$0.00116433
1 WOLFTON(WOLFTON) do GBP
0.00057836
1 WOLFTON(WOLFTON) do EUR
0.00065446
1 WOLFTON(WOLFTON) do USD
$0.000761
1 WOLFTON(WOLFTON) do MYR
RM0.00318098
1 WOLFTON(WOLFTON) do TRY
0.0320381
1 WOLFTON(WOLFTON) do JPY
¥0.116433
1 WOLFTON(WOLFTON) do ARS
ARS$1.10449257
1 WOLFTON(WOLFTON) do RUB
0.06189974
1 WOLFTON(WOLFTON) do INR
0.06744743
1 WOLFTON(WOLFTON) do IDR
Rp12.68332826
1 WOLFTON(WOLFTON) do PHP
0.04478485
1 WOLFTON(WOLFTON) do EGP
￡E.0.03607901
1 WOLFTON(WOLFTON) do BRL
R$0.00407896
1 WOLFTON(WOLFTON) do CAD
C$0.00107301
1 WOLFTON(WOLFTON) do BDT
0.09273546
1 WOLFTON(WOLFTON) do NGN
1.098123
1 WOLFTON(WOLFTON) do COP
$2.92692015
1 WOLFTON(WOLFTON) do ZAR
R.0.01323379
1 WOLFTON(WOLFTON) do UAH
0.03200766
1 WOLFTON(WOLFTON) do TZS
T.Sh.1.869777
1 WOLFTON(WOLFTON) do VES
Bs0.169703
1 WOLFTON(WOLFTON) do CLP
$0.718384
1 WOLFTON(WOLFTON) do PKR
Rs0.21508904
1 WOLFTON(WOLFTON) do KZT
0.39968481
1 WOLFTON(WOLFTON) do THB
฿0.02469445
1 WOLFTON(WOLFTON) do TWD
NT$0.02354534
1 WOLFTON(WOLFTON) do AED
د.إ0.00279287
1 WOLFTON(WOLFTON) do CHF
Fr0.0006088
1 WOLFTON(WOLFTON) do HKD
HK$0.00591297
1 WOLFTON(WOLFTON) do AMD
֏0.29112055
1 WOLFTON(WOLFTON) do MAD
.د.م0.00708491
1 WOLFTON(WOLFTON) do MXN
$0.0141546
1 WOLFTON(WOLFTON) do SAR
ريال0.00285375
1 WOLFTON(WOLFTON) do ETB
Br0.11667652
1 WOLFTON(WOLFTON) do KES
KSh0.09835164
1 WOLFTON(WOLFTON) do JOD
د.أ0.000539549
1 WOLFTON(WOLFTON) do PLN
0.00280809
1 WOLFTON(WOLFTON) do RON
лв0.00335601
1 WOLFTON(WOLFTON) do SEK
kr0.00726755
1 WOLFTON(WOLFTON) do BGN
лв0.0012937
1 WOLFTON(WOLFTON) do HUF
Ft0.25587864
1 WOLFTON(WOLFTON) do CZK
0.01611798
1 WOLFTON(WOLFTON) do KWD
د.ك0.000233627
1 WOLFTON(WOLFTON) do ILS
0.00247325
1 WOLFTON(WOLFTON) do BOB
Bs0.0052509
1 WOLFTON(WOLFTON) do AZN
0.0012937
1 WOLFTON(WOLFTON) do TJS
SM0.00703925
1 WOLFTON(WOLFTON) do GEL
0.00206231
1 WOLFTON(WOLFTON) do AOA
Kz0.69688575
1 WOLFTON(WOLFTON) do BHD
.د.ب0.000286136
1 WOLFTON(WOLFTON) do BMD
$0.000761
1 WOLFTON(WOLFTON) do DKK
kr0.00493128
1 WOLFTON(WOLFTON) do HNL
L0.02005996
1 WOLFTON(WOLFTON) do MUR
0.03502122
1 WOLFTON(WOLFTON) do NAD
$0.0132414
1 WOLFTON(WOLFTON) do NOK
kr0.0077622
1 WOLFTON(WOLFTON) do NZD
$0.00133936
1 WOLFTON(WOLFTON) do PAB
B/.0.000761
1 WOLFTON(WOLFTON) do PGK
K0.00323425
1 WOLFTON(WOLFTON) do QAR
ر.ق0.00277004
1 WOLFTON(WOLFTON) do RSD
дин.0.07753068
1 WOLFTON(WOLFTON) do UZS
soʻm9.05952236
1 WOLFTON(WOLFTON) do ALL
L0.06395444
1 WOLFTON(WOLFTON) do ANG
ƒ0.00136219
1 WOLFTON(WOLFTON) do AWG
ƒ0.0013698
1 WOLFTON(WOLFTON) do BBD
$0.001522
1 WOLFTON(WOLFTON) do BAM
KM0.0012937
1 WOLFTON(WOLFTON) do BIF
Fr2.244189
1 WOLFTON(WOLFTON) do BND
$0.0009893
1 WOLFTON(WOLFTON) do BSD
$0.000761
1 WOLFTON(WOLFTON) do JMD
$0.12248295
1 WOLFTON(WOLFTON) do KHR
3.05622166
1 WOLFTON(WOLFTON) do KMF
Fr0.324186
1 WOLFTON(WOLFTON) do LAK
16.54347793
1 WOLFTON(WOLFTON) do LKR
රු0.23179299
1 WOLFTON(WOLFTON) do MDL
L0.01297505
1 WOLFTON(WOLFTON) do MGA
Ar3.4279245
1 WOLFTON(WOLFTON) do MOP
P0.006088
1 WOLFTON(WOLFTON) do MVR
0.0117194
1 WOLFTON(WOLFTON) do MWK
MK1.32117971
1 WOLFTON(WOLFTON) do MZN
MT0.04866595
1 WOLFTON(WOLFTON) do NPR
रु0.10801634
1 WOLFTON(WOLFTON) do PYG
5.397012
1 WOLFTON(WOLFTON) do RWF
Fr1.105733
1 WOLFTON(WOLFTON) do SBD
$0.00625542
1 WOLFTON(WOLFTON) do SCR
0.01043331
1 WOLFTON(WOLFTON) do SRD
$0.02933655
1 WOLFTON(WOLFTON) do SVC
$0.00665114
1 WOLFTON(WOLFTON) do SZL
L0.01328706
1 WOLFTON(WOLFTON) do TMT
m0.0026635
1 WOLFTON(WOLFTON) do TND
د.ت0.002254843
1 WOLFTON(WOLFTON) do TTD
$0.00515197
1 WOLFTON(WOLFTON) do UGX
Sh2.660456
1 WOLFTON(WOLFTON) do XAF
Fr0.43377
1 WOLFTON(WOLFTON) do XCD
$0.0020547
1 WOLFTON(WOLFTON) do XOF
Fr0.43377
1 WOLFTON(WOLFTON) do XPF
Fr0.078383
1 WOLFTON(WOLFTON) do BWP
P0.01026589
1 WOLFTON(WOLFTON) do BZD
$0.00152961
1 WOLFTON(WOLFTON) do CVE
$0.07313971
1 WOLFTON(WOLFTON) do DJF
Fr0.134697
1 WOLFTON(WOLFTON) do DOP
$0.04884098
1 WOLFTON(WOLFTON) do DZD
د.ج0.09951597
1 WOLFTON(WOLFTON) do FJD
$0.00173508
1 WOLFTON(WOLFTON) do GNF
Fr6.616895
1 WOLFTON(WOLFTON) do GTQ
Q0.00582926
1 WOLFTON(WOLFTON) do GYD
$0.15917076
1 WOLFTON(WOLFTON) do ISK
kr0.096647

Zasoby WOLFTON

Aby lepiej zrozumieć WOLFTON, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa WOLFTON
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WOLFTON

Jaka jest dziś wartość WOLFTON (WOLFTON)?
Aktualna cena WOLFTON w USD wynosi 0.000761USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WOLFTON do USD?
Aktualna cena WOLFTON w USD wynosi $ 0.000761. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WOLFTON?
Kapitalizacja rynkowa dla WOLFTON wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WOLFTON w obiegu?
W obiegu WOLFTON znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WOLFTON?
WOLFTON osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WOLFTON?
WOLFTON zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu WOLFTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WOLFTON wynosi $ 37.81K USD.
Czy w tym roku WOLFTON pójdzie wyżej?
WOLFTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WOLFTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe WOLFTON (WOLFTON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator WOLFTON do USD

Kwota

WOLFTON
WOLFTON
USD
USD

1 WOLFTON = 0.000761 USD

Handluj WOLFTON

WOLFTON/USDT
$0.000763
$0.000763$0.000763
+1.73%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

