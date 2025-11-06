Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) (USD)

Sprawdź prognozy cen WOLFTON na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WOLFTON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny WOLFTON na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy WOLFTON może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000759. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy WOLFTON może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000796. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WOLFTON na 2027 rok wyniesie $ 0.000836 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WOLFTON na 2028 rok wyniesie $ 0.000878 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WOLFTON w 2029 roku wyniesie $ 0.000922 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WOLFTON w 2030 roku wyniesie $ 0.000968 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena WOLFTON może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001577. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena WOLFTON może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002570.

2026 $ 0.000796 5.00%

2027 $ 0.000836 10.25%

2028 $ 0.000878 15.76%

2029 $ 0.000922 21.55%

2030 $ 0.000968 27.63%

2031 $ 0.001017 34.01%

2032 $ 0.001067 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001121 47.75%

2034 $ 0.001177 55.13%

2035 $ 0.001236 62.89%

2036 $ 0.001298 71.03%

2037 $ 0.001363 79.59%

2038 $ 0.001431 88.56%

2039 $ 0.001502 97.99%

2040 $ 0.001577 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny WOLFTON na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000759 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000759 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000759 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000762 0.41% Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na dziś Przewidywana cena dla WOLFTON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000759 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny WOLFTON (WOLFTON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WOLFTON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000759 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa WOLFTON (WOLFTON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WOLFTON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000759 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa WOLFTON (WOLFTON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WOLFTON wynosi $0.000762 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen WOLFTON Aktualna cena $ 0.000759$ 0.000759 $ 0.000759 Zmiana ceny (24H) +0.93% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WOLFTON to $ 0.000759. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.93%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 36.98K. Ponadto WOLFTON ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę WOLFTON

Jak kupić WOLFTON (WOLFTON) Próbujesz kupić WOLFTON? Teraz możesz kupować WOLFTON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić WOLFTON i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić WOLFTON teraz

Historyczna cena WOLFTON Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami WOLFTON, cena WOLFTON wynosi 0.000759USD. Podaż w obiegu WOLFTON (WOLFTON) wynosi 0.00 WOLFTON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.000021 $ 0.000777 $ 0.000737

7 D -0.11% $ -0.000094 $ 0.000854 $ 0.000714

30 Dni -0.58% $ -0.001083 $ 0.002209 $ 0.000714 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin WOLFTON zanotował zmianę ceny o $0.000021 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs WOLFTON osiągnął maksimum na poziomie $0.000854 i minimum na poziomie $0.000714 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WOLFTON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana WOLFTON o -0.58% , co odpowiada około $-0.001083 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WOLFTON. Sprawdź pełną historię cen WOLFTON, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen WOLFTON

Jak działa moduł przewidywania ceny WOLFTON (WOLFTON)? Moduł predykcji ceny WOLFTON to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WOLFTON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania WOLFTON na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WOLFTON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę WOLFTON. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WOLFTON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WOLFTON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał WOLFTON.

Dlaczego prognoaza ceny WOLFTON jest ważna?

Prognozy cen WOLFTON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

