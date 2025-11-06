GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena WLFI to 0.1227 USD. Śledź aktualizacje cen WLFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WLFI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WLFI to 0.1227 USD. Śledź aktualizacje cen WLFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WLFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WLFI

Informacje o cenie WLFI

Czym jest WLFI

Biała księga WLFI

Oficjalna strona internetowa WLFI

Tokenomika WLFI

Prognoza cen WLFI

Historia WLFI

Przewodnik zakupowy WLFI

Przelicznik WLFI-fiat

WLFI na spot

USDT-M Futures WLFI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WLFI

Cena WLFI(WLFI)

Aktualna cena 1 WLFI do USD:

$0.1226
$0.1226$0.1226
+3.28%1D
USD
WLFI (WLFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:01 (UTC+8)

Informacje o cenie WLFI (WLFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123
Minimum 24h
$ 0.1243
$ 0.1243$ 0.1243
Maksimum 24h

$ 0.1123
$ 0.1123$ 0.1123

$ 0.1243
$ 0.1243$ 0.1243

$ 0.4600440080440167
$ 0.4600440080440167$ 0.4600440080440167

$ 0.09151658544301643
$ 0.09151658544301643$ 0.09151658544301643

+0.57%

+3.28%

-15.91%

-15.91%

Aktualna cena WLFI (WLFI) wynosi $ 0.1227. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WLFI wahał się między $ 0.1123 a $ 0.1243, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WLFI w historii to $ 0.4600440080440167, a najniższy to $ 0.09151658544301643.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WLFI zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -15.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WLFI (WLFI)

No.33

$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B

$ 6.46M
$ 6.46M$ 6.46M

$ 12.27B
$ 12.27B$ 12.27B

24.57B
24.57B 24.57B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

24.57%

0.08%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa WLFI wynosi $ 3.01B, przy $ 6.46M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WLFI w obiegu wynosi 24.57B, przy całkowitej podaży 100000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.27B.

Historia ceny WLFI (WLFI) – USD

Śledź zmiany ceny WLFI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.003894+3.28%
30 Dni$ -0.076-38.25%
60 dni$ -0.1161-48.62%
90 dni$ +0.0727+145.40%
Dzisiejsza zmiana ceny WLFI

DziśWLFI odnotował zmianę $ +0.003894 (+3.28%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WLFI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.076 (-38.25%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WLFI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WLFI o $ -0.1161(-48.62%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WLFI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0727 (+145.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WLFI (WLFI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WLFI.

Co to jest WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WLFI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WLFI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WLFI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WLFI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WLFI (w USD)

Jaka będzie wartość WLFI (WLFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WLFI (WLFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WLFI.

Sprawdź teraz prognozę ceny WLFI!

Tokenomika WLFI (WLFI)

Zrozumienie tokenomiki WLFI (WLFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WLFIjuż teraz!

Jak kupić WLFI (WLFI)

Szukasz jak kupić WLFI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WLFI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WLFI na lokalne waluty

1 WLFI(WLFI) do VND
3,228.8505
1 WLFI(WLFI) do AUD
A$0.187731
1 WLFI(WLFI) do GBP
0.093252
1 WLFI(WLFI) do EUR
0.105522
1 WLFI(WLFI) do USD
$0.1227
1 WLFI(WLFI) do MYR
RM0.512886
1 WLFI(WLFI) do TRY
5.16567
1 WLFI(WLFI) do JPY
¥18.7731
1 WLFI(WLFI) do ARS
ARS$178.083099
1 WLFI(WLFI) do RUB
9.980418
1 WLFI(WLFI) do INR
10.874901
1 WLFI(WLFI) do IDR
Rp2,044.999182
1 WLFI(WLFI) do PHP
7.220895
1 WLFI(WLFI) do EGP
￡E.5.817207
1 WLFI(WLFI) do BRL
R$0.657672
1 WLFI(WLFI) do CAD
C$0.173007
1 WLFI(WLFI) do BDT
14.952222
1 WLFI(WLFI) do NGN
177.0561
1 WLFI(WLFI) do COP
$471.922605
1 WLFI(WLFI) do ZAR
R.2.133753
1 WLFI(WLFI) do UAH
5.160762
1 WLFI(WLFI) do TZS
T.Sh.301.4739
1 WLFI(WLFI) do VES
Bs27.3621
1 WLFI(WLFI) do CLP
$115.8288
1 WLFI(WLFI) do PKR
Rs34.679928
1 WLFI(WLFI) do KZT
64.443267
1 WLFI(WLFI) do THB
฿3.981615
1 WLFI(WLFI) do TWD
NT$3.796338
1 WLFI(WLFI) do AED
د.إ0.450309
1 WLFI(WLFI) do CHF
Fr0.09816
1 WLFI(WLFI) do HKD
HK$0.953379
1 WLFI(WLFI) do AMD
֏46.938885
1 WLFI(WLFI) do MAD
.د.م1.142337
1 WLFI(WLFI) do MXN
$2.28222
1 WLFI(WLFI) do SAR
ريال0.460125
1 WLFI(WLFI) do ETB
Br18.812364
1 WLFI(WLFI) do KES
KSh15.857748
1 WLFI(WLFI) do JOD
د.أ0.0869943
1 WLFI(WLFI) do PLN
0.452763
1 WLFI(WLFI) do RON
лв0.541107
1 WLFI(WLFI) do SEK
kr1.171785
1 WLFI(WLFI) do BGN
лв0.20859
1 WLFI(WLFI) do HUF
Ft41.256648
1 WLFI(WLFI) do CZK
2.598786
1 WLFI(WLFI) do KWD
د.ك0.0376689
1 WLFI(WLFI) do ILS
0.398775
1 WLFI(WLFI) do BOB
Bs0.84663
1 WLFI(WLFI) do AZN
0.20859
1 WLFI(WLFI) do TJS
SM1.134975
1 WLFI(WLFI) do GEL
0.332517
1 WLFI(WLFI) do AOA
Kz112.362525
1 WLFI(WLFI) do BHD
.د.ب0.0461352
1 WLFI(WLFI) do BMD
$0.1227
1 WLFI(WLFI) do DKK
kr0.795096
1 WLFI(WLFI) do HNL
L3.234372
1 WLFI(WLFI) do MUR
5.646654
1 WLFI(WLFI) do NAD
$2.13498
1 WLFI(WLFI) do NOK
kr1.25154
1 WLFI(WLFI) do NZD
$0.215952
1 WLFI(WLFI) do PAB
B/.0.1227
1 WLFI(WLFI) do PGK
K0.521475
1 WLFI(WLFI) do QAR
ر.ق0.446628
1 WLFI(WLFI) do RSD
дин.12.500676
1 WLFI(WLFI) do UZS
soʻm1,460.714052
1 WLFI(WLFI) do ALL
L10.311708
1 WLFI(WLFI) do ANG
ƒ0.219633
1 WLFI(WLFI) do AWG
ƒ0.22086
1 WLFI(WLFI) do BBD
$0.2454
1 WLFI(WLFI) do BAM
KM0.20859
1 WLFI(WLFI) do BIF
Fr361.8423
1 WLFI(WLFI) do BND
$0.15951
1 WLFI(WLFI) do BSD
$0.1227
1 WLFI(WLFI) do JMD
$19.748565
1 WLFI(WLFI) do KHR
492.770562
1 WLFI(WLFI) do KMF
Fr52.2702
1 WLFI(WLFI) do LAK
2,667.391251
1 WLFI(WLFI) do LKR
රු37.373193
1 WLFI(WLFI) do MDL
L2.092035
1 WLFI(WLFI) do MGA
Ar552.70215
1 WLFI(WLFI) do MOP
P0.9816
1 WLFI(WLFI) do MVR
1.88958
1 WLFI(WLFI) do MWK
MK213.020697
1 WLFI(WLFI) do MZN
MT7.846665
1 WLFI(WLFI) do NPR
रु17.416038
1 WLFI(WLFI) do PYG
870.1884
1 WLFI(WLFI) do RWF
Fr178.2831
1 WLFI(WLFI) do SBD
$1.008594
1 WLFI(WLFI) do SCR
1.682217
1 WLFI(WLFI) do SRD
$4.730085
1 WLFI(WLFI) do SVC
$1.072398
1 WLFI(WLFI) do SZL
L2.142342
1 WLFI(WLFI) do TMT
m0.42945
1 WLFI(WLFI) do TND
د.ت0.3635601
1 WLFI(WLFI) do TTD
$0.830679
1 WLFI(WLFI) do UGX
Sh428.9592
1 WLFI(WLFI) do XAF
Fr69.939
1 WLFI(WLFI) do XCD
$0.33129
1 WLFI(WLFI) do XOF
Fr69.939
1 WLFI(WLFI) do XPF
Fr12.6381
1 WLFI(WLFI) do BWP
P1.655223
1 WLFI(WLFI) do BZD
$0.246627
1 WLFI(WLFI) do CVE
$11.792697
1 WLFI(WLFI) do DJF
Fr21.7179
1 WLFI(WLFI) do DOP
$7.874886
1 WLFI(WLFI) do DZD
د.ج16.045479
1 WLFI(WLFI) do FJD
$0.279756
1 WLFI(WLFI) do GNF
Fr1,066.8765
1 WLFI(WLFI) do GTQ
Q0.939882
1 WLFI(WLFI) do GYD
$25.663932
1 WLFI(WLFI) do ISK
kr15.5829

Zasoby WLFI

Aby lepiej zrozumieć WLFI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa WLFI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WLFI

Jaka jest dziś wartość WLFI (WLFI)?
Aktualna cena WLFI w USD wynosi 0.1227USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WLFI do USD?
Aktualna cena WLFI w USD wynosi $ 0.1227. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WLFI?
Kapitalizacja rynkowa dla WLFI wynosi $ 3.01B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WLFI w obiegu?
W obiegu WLFI znajduje się 24.57B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WLFI?
WLFI osiąga ATH w wysokości 0.4600440080440167 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WLFI?
WLFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.09151658544301643 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WLFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WLFI wynosi $ 6.46M USD.
Czy w tym roku WLFI pójdzie wyżej?
WLFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WLFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WLFI (WLFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,482.79
$103,482.79$103,482.79

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.03
$3,423.03$3,423.03

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,482.79
$103,482.79$103,482.79

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.03
$3,423.03$3,423.03

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3769
$2.3769$2.3769

+4.41%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1133
$1.1133$1.1133

+2.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03613
$0.03613$0.03613

+44.52%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010845
$0.000010845$0.000010845

+474.41%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000666
$0.0000000666$0.0000000666

+341.05%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1991
$0.1991$0.1991

+298.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4524
$1.4524$1.4524

+79.04%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01814
$0.01814$0.01814

+45.12%