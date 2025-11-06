Historia cen WLFI

Historia ceny WLFI (WLFI)

Okres czasu: 2025-08-05 ~ 2025-11-05

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.1236$ 0.124$ 0.1203$ 0.12264.26M
2025-11-05$ 0.1135$ 0.1243$ 0.1068$ 0.123659.84M
2025-11-04$ 0.1157$ 0.1171$ 0.1055$ 0.1135100.21M
2025-11-03$ 0.1351$ 0.1354$ 0.108$ 0.115765.20M
2025-11-02$ 0.1388$ 0.1393$ 0.1308$ 0.135124.71M
2025-11-01$ 0.1373$ 0.1418$ 0.135$ 0.138826.51M
2025-10-31$ 0.1371$ 0.1405$ 0.1333$ 0.137337.95M
2025-10-30$ 0.145$ 0.1491$ 0.1326$ 0.137185.44M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Pobierz dane historyczne WLFI

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla WLFI, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena WLFI

$ 0.1227

WLFI aktualnie jest notowany po 0.1227 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o WLFI na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych WLFI, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla WLFI.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:08 (UTC+8)

Zasoby MEXC WLFI

O historii ceny WLFI (WLFI)

Monitorowanie historii cen WLFI to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny WLFI w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że WLFI osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe WLFI są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych WLFI w tradingu

Dane historyczne WLFI odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne WLFI do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych WLFI w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych WLFI. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneWLFI z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami WLFI. Pomaga to zrozumieć zmienność WLFI, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe WLFI OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych WLFI, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych WLFI, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

Zastrzeżenie

Treść ta jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty, ani rekomendacji ze strony MEXC do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu wymienionego w treści, i nie stanowi porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów notowanych na giełdzie MEXC, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. MEXC może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być uwzględnione w wyświetlanych kursach wymiany. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść.

