Informacje o WINR Protocol (WINR) WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. Oficjalna strona internetowa: https://winr.games/ Biała księga: https://docs.winr.games/ Block Explorer: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E Kup WINR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WINR Protocol (WINR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WINR Protocol (WINR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 739.47M $ 739.47M $ 739.47M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Historyczne maksimum: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Historyczne minimum: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 Aktualna cena: $ 0.0095 $ 0.0095 $ 0.0095 Dowiedz się więcej o cenie WINR Protocol (WINR)

Tokenomika WINR Protocol (WINR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WINR Protocol (WINR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WINR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WINR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWINR tokenomikę, poznaj cenę tokena WINRna żywo!

Historia ceny WINR Protocol (WINR) Analiza historii ceny WINR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WINR już teraz!

Prognoza ceny WINR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WINR? Nasza strona z prognozami cen WINR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WINR już teraz!

