Informacje o Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Oficjalna strona internetowa: https://voltinu.in/ Biała księga: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Kup VOLT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Volt Inu V3 (VOLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Volt Inu V3 (VOLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M Całkowita podaż: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Podaż w obiegu: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Historyczne maksimum: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Historyczne minimum: $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 Aktualna cena: $ 0.0000001357 $ 0.0000001357 $ 0.0000001357 Dowiedz się więcej o cenie Volt Inu V3 (VOLT)

Tokenomika Volt Inu V3 (VOLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Volt Inu V3 (VOLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVOLT tokenomikę, poznaj cenę tokena VOLTna żywo!

Jak kupić VOLT Chcesz dodać Volt Inu V3 (VOLT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VOLT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VOLT na MEXC już teraz!

Historia ceny Volt Inu V3 (VOLT) Analiza historii ceny VOLT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VOLT już teraz!

Prognoza ceny VOLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOLT? Nasza strona z prognozami cen VOLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VOLT już teraz!

