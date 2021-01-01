Tokenomika Vita Inu (VINU) Odkryj kluczowe informacje o Vita Inu (VINU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vita Inu (VINU) Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://vitainu.org Biała księga: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa

Tokenomika i analiza cenowa Vita Inu (VINU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vita Inu (VINU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Całkowita podaż: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Podaż w obiegu: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Historyczne maksimum: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000000014082 $ 0.000000014082 $ 0.000000014082 Dowiedz się więcej o cenie Vita Inu (VINU)

Tokenomika Vita Inu (VINU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vita Inu (VINU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VINU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VINU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVINU tokenomikę, poznaj cenę tokena VINUna żywo!

Jak kupić VINU Chcesz dodać Vita Inu (VINU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VINU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VINU na MEXC już teraz!

Historia ceny Vita Inu (VINU) Analiza historii ceny VINU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VINU już teraz!

Prognoza ceny VINU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VINU? Nasza strona z prognozami cen VINU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VINU już teraz!

