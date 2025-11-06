GiełdaDEX+
Aktualna cena TXC to 4.79 USD. Śledź aktualizacje cen TXC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TXC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TXC

Informacje o cenie TXC

Czym jest TXC

Biała księga TXC

Oficjalna strona internetowa TXC

Tokenomika TXC

Prognoza cen TXC

Historia TXC

Przewodnik zakupowy TXC

Przelicznik TXC-fiat

Cena TXC(TXC)

Aktualna cena 1 TXC do USD:

-1.13%1D
USD
TXC (TXC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:32 (UTC+8)

Informacje o cenie TXC (TXC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.21%

-1.13%

-10.24%

-10.24%

Aktualna cena TXC (TXC) wynosi $ 4.79. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TXC wahał się między $ 4.65 a $ 5.001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TXC w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TXC zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -1.13% w ciągu 24 godzin i o -10.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TXC (TXC)

$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K

$ 1.69B
$ 1.69B$ 1.69B

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa TXC wynosi --, przy $ 55.07K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TXC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 353396296. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.69B.

Historia ceny TXC (TXC) – USD

Śledź zmiany ceny TXC dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.05464-1.13%
30 Dni$ +0.489+11.36%
60 dni$ +2.79+139.50%
90 dni$ +2.79+139.50%
Dzisiejsza zmiana ceny TXC

DziśTXC odnotował zmianę $ -0.05464 (-1.13%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TXC

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.489 (+11.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TXC

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TXC o $ +2.79(+139.50%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TXC

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +2.79 (+139.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TXC (TXC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TXC.

Co to jest TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TXC. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TXC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TXC na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TXC będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TXC (w USD)

Jaka będzie wartość TXC (TXC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TXC (TXC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TXC.

Sprawdź teraz prognozę ceny TXC!

Tokenomika TXC (TXC)

Zrozumienie tokenomiki TXC (TXC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TXCjuż teraz!

Jak kupić TXC (TXC)

Szukasz jak kupić TXC? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TXC na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TXC na lokalne waluty

1 TXC(TXC) do VND
1 TXC(TXC) do AUD
1 TXC(TXC) do GBP
1 TXC(TXC) do EUR
1 TXC(TXC) do USD
1 TXC(TXC) do MYR
1 TXC(TXC) do TRY
1 TXC(TXC) do JPY
1 TXC(TXC) do ARS
1 TXC(TXC) do RUB
1 TXC(TXC) do INR
1 TXC(TXC) do IDR
1 TXC(TXC) do PHP
1 TXC(TXC) do EGP
1 TXC(TXC) do BRL
1 TXC(TXC) do CAD
1 TXC(TXC) do BDT
1 TXC(TXC) do NGN
1 TXC(TXC) do COP
1 TXC(TXC) do ZAR
1 TXC(TXC) do UAH
1 TXC(TXC) do TZS
1 TXC(TXC) do VES
1 TXC(TXC) do CLP
1 TXC(TXC) do PKR
1 TXC(TXC) do KZT
1 TXC(TXC) do THB
1 TXC(TXC) do TWD
1 TXC(TXC) do AED
1 TXC(TXC) do CHF
1 TXC(TXC) do HKD
1 TXC(TXC) do AMD
1 TXC(TXC) do MAD
1 TXC(TXC) do MXN
1 TXC(TXC) do SAR
1 TXC(TXC) do ETB
1 TXC(TXC) do KES
1 TXC(TXC) do JOD
1 TXC(TXC) do PLN
1 TXC(TXC) do RON
1 TXC(TXC) do SEK
1 TXC(TXC) do BGN
1 TXC(TXC) do HUF
1 TXC(TXC) do CZK
1 TXC(TXC) do KWD
1 TXC(TXC) do ILS
1 TXC(TXC) do BOB
1 TXC(TXC) do AZN
1 TXC(TXC) do TJS
1 TXC(TXC) do GEL
1 TXC(TXC) do AOA
1 TXC(TXC) do BHD
1 TXC(TXC) do BMD
1 TXC(TXC) do DKK
1 TXC(TXC) do HNL
1 TXC(TXC) do MUR
1 TXC(TXC) do NAD
1 TXC(TXC) do NOK
1 TXC(TXC) do NZD
1 TXC(TXC) do PAB
1 TXC(TXC) do PGK
1 TXC(TXC) do QAR
1 TXC(TXC) do RSD
1 TXC(TXC) do UZS
1 TXC(TXC) do ALL
1 TXC(TXC) do ANG
1 TXC(TXC) do AWG
1 TXC(TXC) do BBD
1 TXC(TXC) do BAM
1 TXC(TXC) do BIF
1 TXC(TXC) do BND
1 TXC(TXC) do BSD
1 TXC(TXC) do JMD
1 TXC(TXC) do KHR
1 TXC(TXC) do KMF
1 TXC(TXC) do LAK
1 TXC(TXC) do LKR
1 TXC(TXC) do MDL
1 TXC(TXC) do MGA
1 TXC(TXC) do MOP
1 TXC(TXC) do MVR
1 TXC(TXC) do MWK
1 TXC(TXC) do MZN
1 TXC(TXC) do NPR
1 TXC(TXC) do PYG
1 TXC(TXC) do RWF
1 TXC(TXC) do SBD
1 TXC(TXC) do SCR
1 TXC(TXC) do SRD
1 TXC(TXC) do SVC
1 TXC(TXC) do SZL
1 TXC(TXC) do TMT
1 TXC(TXC) do TND
1 TXC(TXC) do TTD
1 TXC(TXC) do UGX
1 TXC(TXC) do XAF
1 TXC(TXC) do XCD
1 TXC(TXC) do XOF
1 TXC(TXC) do XPF
1 TXC(TXC) do BWP
1 TXC(TXC) do BZD
1 TXC(TXC) do CVE
1 TXC(TXC) do DJF
1 TXC(TXC) do DOP
1 TXC(TXC) do DZD
1 TXC(TXC) do FJD
1 TXC(TXC) do GNF
1 TXC(TXC) do GTQ
1 TXC(TXC) do GYD
1 TXC(TXC) do ISK
Zasoby TXC

Aby lepiej zrozumieć TXC, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa TXC
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TXC

Jaka jest dziś wartość TXC (TXC)?
Aktualna cena TXC w USD wynosi 4.79USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TXC do USD?
Aktualna cena TXC w USD wynosi $ 4.79. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TXC?
Kapitalizacja rynkowa dla TXC wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TXC w obiegu?
W obiegu TXC znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TXC?
TXC osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TXC?
TXC zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TXC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TXC wynosi $ 55.07K USD.
Czy w tym roku TXC pójdzie wyżej?
TXC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TXC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:45:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TXC (TXC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

