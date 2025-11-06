GiełdaDEX+
Aktualna cena TRWA to 0.003049 USD. Śledź aktualizacje cen TRWA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRWA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TRWA to 0.003049 USD. Śledź aktualizacje cen TRWA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRWA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRWA

Informacje o cenie TRWA

Czym jest TRWA

Biała księga TRWA

Oficjalna strona internetowa TRWA

Tokenomika TRWA

Prognoza cen TRWA

Historia TRWA

Przewodnik zakupowy TRWA

Przelicznik TRWA-fiat

TRWA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TRWA

Cena TRWA(TRWA)

Aktualna cena 1 TRWA do USD:

$0.003049
+1.06%1D
USD
TRWA (TRWA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:44:11 (UTC+8)

Informacje o cenie TRWA (TRWA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002718
Minimum 24h
$ 0.003291
Maksimum 24h

$ 0.002718
$ 0.003291
$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
-0.62%

+1.06%

-14.50%

-14.50%

Aktualna cena TRWA (TRWA) wynosi $ 0.003049. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRWA wahał się między $ 0.002718 a $ 0.003291, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRWA w historii to $ 0.020769324352142213, a najniższy to $ 0.000074877740838432.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRWA zmieniły się o -0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +1.06% w ciągu 24 godzin i o -14.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TRWA (TRWA)

No.755

$ 21.35M
$ 69.51K
$ 30.49M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa TRWA wynosi $ 21.35M, przy $ 69.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRWA w obiegu wynosi 7.00B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.49M.

Historia ceny TRWA (TRWA) – USD

Śledź zmiany ceny TRWA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00003198+1.06%
30 Dni$ -0.006933-69.46%
60 dni$ -0.007018-69.72%
90 dni$ -0.004527-59.76%
Dzisiejsza zmiana ceny TRWA

DziśTRWA odnotował zmianę $ +0.00003198 (+1.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TRWA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.006933 (-69.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TRWA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TRWA o $ -0.007018(-69.72%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TRWA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.004527 (-59.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TRWA (TRWA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TRWA.

Co to jest TRWA (TRWA)

TRWA to projekt tokena na łańcuchu Ethereum. Jego nazwa może pochodzić od akronimu odnoszącego się do planu strategicznego lub kluczowej wizji.

TRWA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TRWA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TRWA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TRWA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TRWA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TRWA (w USD)

Jaka będzie wartość TRWA (TRWA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TRWA (TRWA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TRWA.

Sprawdź teraz prognozę ceny TRWA!

Tokenomika TRWA (TRWA)

Zrozumienie tokenomiki TRWA (TRWA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRWAjuż teraz!

Jak kupić TRWA (TRWA)

Szukasz jak kupić TRWA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TRWA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TRWA na lokalne waluty

1 TRWA(TRWA) do VND
80.234435
1 TRWA(TRWA) do AUD
A$0.00466497
1 TRWA(TRWA) do GBP
0.00231724
1 TRWA(TRWA) do EUR
0.00262214
1 TRWA(TRWA) do USD
$0.003049
1 TRWA(TRWA) do MYR
RM0.01274482
1 TRWA(TRWA) do TRY
0.1283629
1 TRWA(TRWA) do JPY
¥0.466497
1 TRWA(TRWA) do ARS
ARS$4.42522713
1 TRWA(TRWA) do RUB
0.24800566
1 TRWA(TRWA) do INR
0.27023287
1 TRWA(TRWA) do IDR
Rp50.81664634
1 TRWA(TRWA) do PHP
0.17943365
1 TRWA(TRWA) do EGP
￡E.0.14455309
1 TRWA(TRWA) do BRL
R$0.01634264
1 TRWA(TRWA) do CAD
C$0.00429909
1 TRWA(TRWA) do BDT
0.37155114
1 TRWA(TRWA) do NGN
4.399707
1 TRWA(TRWA) do COP
$11.72691135
1 TRWA(TRWA) do ZAR
R.0.05302211
1 TRWA(TRWA) do UAH
0.12824094
1 TRWA(TRWA) do TZS
T.Sh.7.491393
1 TRWA(TRWA) do VES
Bs0.679927
1 TRWA(TRWA) do CLP
$2.878256
1 TRWA(TRWA) do PKR
Rs0.86176936
1 TRWA(TRWA) do KZT
1.60136529
1 TRWA(TRWA) do THB
฿0.09894005
1 TRWA(TRWA) do TWD
NT$0.09433606
1 TRWA(TRWA) do AED
د.إ0.01118983
1 TRWA(TRWA) do CHF
Fr0.0024392
1 TRWA(TRWA) do HKD
HK$0.02369073
1 TRWA(TRWA) do AMD
֏1.16639495
1 TRWA(TRWA) do MAD
.د.م0.02838619
1 TRWA(TRWA) do MXN
$0.0567114
1 TRWA(TRWA) do SAR
ريال0.01143375
1 TRWA(TRWA) do ETB
Br0.46747268
1 TRWA(TRWA) do KES
KSh0.39405276
1 TRWA(TRWA) do JOD
د.أ0.002161741
1 TRWA(TRWA) do PLN
0.01125081
1 TRWA(TRWA) do RON
лв0.01344609
1 TRWA(TRWA) do SEK
kr0.02911795
1 TRWA(TRWA) do BGN
лв0.0051833
1 TRWA(TRWA) do HUF
Ft1.02519576
1 TRWA(TRWA) do CZK
0.06457782
1 TRWA(TRWA) do KWD
د.ك0.000936043
1 TRWA(TRWA) do ILS
0.00990925
1 TRWA(TRWA) do BOB
Bs0.0210381
1 TRWA(TRWA) do AZN
0.0051833
1 TRWA(TRWA) do TJS
SM0.02820325
1 TRWA(TRWA) do GEL
0.00826279
1 TRWA(TRWA) do AOA
Kz2.79212175
1 TRWA(TRWA) do BHD
.د.ب0.001146424
1 TRWA(TRWA) do BMD
$0.003049
1 TRWA(TRWA) do DKK
kr0.01975752
1 TRWA(TRWA) do HNL
L0.08037164
1 TRWA(TRWA) do MUR
0.14031498
1 TRWA(TRWA) do NAD
$0.0530526
1 TRWA(TRWA) do NOK
kr0.0310998
1 TRWA(TRWA) do NZD
$0.00536624
1 TRWA(TRWA) do PAB
B/.0.003049
1 TRWA(TRWA) do PGK
K0.01295825
1 TRWA(TRWA) do QAR
ر.ق0.01109836
1 TRWA(TRWA) do RSD
дин.0.31063212
1 TRWA(TRWA) do UZS
soʻm36.29761324
1 TRWA(TRWA) do ALL
L0.25623796
1 TRWA(TRWA) do ANG
ƒ0.00545771
1 TRWA(TRWA) do AWG
ƒ0.0054882
1 TRWA(TRWA) do BBD
$0.006098
1 TRWA(TRWA) do BAM
KM0.0051833
1 TRWA(TRWA) do BIF
Fr8.991501
1 TRWA(TRWA) do BND
$0.0039637
1 TRWA(TRWA) do BSD
$0.003049
1 TRWA(TRWA) do JMD
$0.49073655
1 TRWA(TRWA) do KHR
12.24496694
1 TRWA(TRWA) do KMF
Fr1.298874
1 TRWA(TRWA) do LAK
66.28260737
1 TRWA(TRWA) do LKR
රු0.92869491
1 TRWA(TRWA) do MDL
L0.05198545
1 TRWA(TRWA) do MGA
Ar13.7342205
1 TRWA(TRWA) do MOP
P0.024392
1 TRWA(TRWA) do MVR
0.0469546
1 TRWA(TRWA) do MWK
MK5.29339939
1 TRWA(TRWA) do MZN
MT0.19498355
1 TRWA(TRWA) do NPR
रु0.43277506
1 TRWA(TRWA) do PYG
21.623508
1 TRWA(TRWA) do RWF
Fr4.430197
1 TRWA(TRWA) do SBD
$0.02506278
1 TRWA(TRWA) do SCR
0.04180179
1 TRWA(TRWA) do SRD
$0.11753895
1 TRWA(TRWA) do SVC
$0.02664826
1 TRWA(TRWA) do SZL
L0.05323554
1 TRWA(TRWA) do TMT
m0.0106715
1 TRWA(TRWA) do TND
د.ت0.009034187
1 TRWA(TRWA) do TTD
$0.02064173
1 TRWA(TRWA) do UGX
Sh10.659304
1 TRWA(TRWA) do XAF
Fr1.73793
1 TRWA(TRWA) do XCD
$0.0082323
1 TRWA(TRWA) do XOF
Fr1.73793
1 TRWA(TRWA) do XPF
Fr0.314047
1 TRWA(TRWA) do BWP
P0.04113101
1 TRWA(TRWA) do BZD
$0.00612849
1 TRWA(TRWA) do CVE
$0.29303939
1 TRWA(TRWA) do DJF
Fr0.539673
1 TRWA(TRWA) do DOP
$0.19568482
1 TRWA(TRWA) do DZD
د.ج0.39871773
1 TRWA(TRWA) do FJD
$0.00695172
1 TRWA(TRWA) do GNF
Fr26.511055
1 TRWA(TRWA) do GTQ
Q0.02335534
1 TRWA(TRWA) do GYD
$0.63772884
1 TRWA(TRWA) do ISK
kr0.387223

Zasoby TRWA

Aby lepiej zrozumieć TRWA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa TRWA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TRWA

Jaka jest dziś wartość TRWA (TRWA)?
Aktualna cena TRWA w USD wynosi 0.003049USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRWA do USD?
Aktualna cena TRWA w USD wynosi $ 0.003049. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TRWA?
Kapitalizacja rynkowa dla TRWA wynosi $ 21.35M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRWA w obiegu?
W obiegu TRWA znajduje się 7.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRWA?
TRWA osiąga ATH w wysokości 0.020769324352142213 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRWA?
TRWA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000074877740838432 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRWA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRWA wynosi $ 69.51K USD.
Czy w tym roku TRWA pójdzie wyżej?
TRWA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRWA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:44:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TRWA (TRWA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TRWA do USD

Kwota

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.003049 USD

Handluj TRWA

TRWA/USDT
$0.003049
+1.09%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

