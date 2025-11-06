Prognoza ceny TRWA (TRWA) (USD)

Sprawdź prognozy cen TRWA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TRWA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny TRWA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy TRWA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00301. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy TRWA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003160. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TRWA na 2027 rok wyniesie $ 0.003318 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TRWA na 2028 rok wyniesie $ 0.003484 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TRWA w 2029 roku wyniesie $ 0.003658 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TRWA w 2030 roku wyniesie $ 0.003841 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena TRWA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006257. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena TRWA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010192.

2026 $ 0.003160 5.00%

2027 $ 0.003318 10.25%

2028 $ 0.003484 15.76%

2029 $ 0.003658 21.55%

2030 $ 0.003841 27.63%

2031 $ 0.004033 34.01%

2032 $ 0.004235 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004447 47.75%

2034 $ 0.004669 55.13%

2035 $ 0.004902 62.89%

2036 $ 0.005148 71.03%

2037 $ 0.005405 79.59%

2038 $ 0.005675 88.56%

2039 $ 0.005959 97.99%

2040 $ 0.006257 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny TRWA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00301 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003010 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003012 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003022 0.41% Prognoza ceny TRWA (TRWA) na dziś Przewidywana cena dla TRWA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00301 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny TRWA (TRWA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TRWA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003010 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa TRWA (TRWA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TRWA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003012 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa TRWA (TRWA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TRWA wynosi $0.003022 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen TRWA Aktualna cena $ 0.00301$ 0.00301 $ 0.00301 Zmiana ceny (24H) -0.22% Kapitalizacja rynkowa $ 21.08M$ 21.08M $ 21.08M Podaż w obiegu 7.00B 7.00B 7.00B Wolumen (24H) $ 70.80K$ 70.80K $ 70.80K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TRWA to $ 0.00301. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.23%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 70.80K. Ponadto TRWA ma podaż w obiegu wynoszącą 7.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 21.08M. Zobacz na żywo cenę TRWA

Historyczna cena TRWA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami TRWA, cena TRWA wynosi 0.00301USD. Podaż w obiegu TRWA (TRWA) wynosi 0.00 TRWA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $21.08M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.10% $ 0.000265 $ 0.003291 $ 0.00272

7 D -0.09% $ -0.000326 $ 0.003769 $ 0.002355

30 Dni -0.68% $ -0.006566 $ 0.009889 $ 0.002355 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin TRWA zanotował zmianę ceny o $0.000265 , co stanowi 0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs TRWA osiągnął maksimum na poziomie $0.003769 i minimum na poziomie $0.002355 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TRWA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana TRWA o -0.68% , co odpowiada około $-0.006566 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TRWA. Sprawdź pełną historię cen TRWA, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TRWA

Jak działa moduł przewidywania ceny TRWA (TRWA)? Moduł predykcji ceny TRWA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TRWA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania TRWA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TRWA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę TRWA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TRWA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TRWA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał TRWA.

Dlaczego prognoaza ceny TRWA jest ważna?

Prognozy cen TRWA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TRWA? Według Twoich prognoz TRWA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TRWA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny TRWA (TRWA), przewidywana cena TRWA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TRWA w 2026 roku? Cena 1 TRWA (TRWA) wynosi dziś $0.00301 . Według powyższego modułu prognoz TRWA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TRWA w 2027 roku? TRWA (TRWA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TRWA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TRWA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, TRWA (TRWA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TRWA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, TRWA (TRWA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TRWA w 2030 roku? Cena 1 TRWA (TRWA) wynosi dziś $0.00301 . Według powyższego modułu prognoz TRWA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TRWA na 2040 rok? TRWA (TRWA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TRWA do 2040 roku.