Aktualna cena Treehouse to 0.1506 USD. Śledź aktualizacje cen TREE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TREE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Treehouse to 0.1506 USD. Śledź aktualizacje cen TREE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TREE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Treehouse(TREE)

Aktualna cena 1 TREE do USD:

$0.1506
-0.52%1D
USD
Treehouse (TREE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:43:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Treehouse (TREE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1457
Minimum 24h
$ 0.158
Maksimum 24h

$ 0.1457
$ 0.158
--
--
+0.40%

-0.52%

-17.75%

-17.75%

Aktualna cena Treehouse (TREE) wynosi $ 0.1506. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TREE wahał się między $ 0.1457 a $ 0.158, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TREE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TREE zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o -0.52% w ciągu 24 godzin i o -17.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Treehouse (TREE)

--
$ 117.49K
$ 150.60M
--
1,000,000,000
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Treehouse wynosi --, przy $ 117.49K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TREE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 150.60M.

Historia ceny Treehouse (TREE) – USD

Śledź zmiany ceny Treehouse dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000787-0.52%
30 Dni$ -0.1202-44.39%
60 dni$ -0.1779-54.16%
90 dni$ -0.2576-63.11%
Dzisiejsza zmiana ceny Treehouse

DziśTREE odnotował zmianę $ -0.000787 (-0.52%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Treehouse

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1202 (-44.39%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Treehouse

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TREE o $ -0.1779(-54.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Treehouse

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.2576 (-63.11%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Treehouse (TREE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Treehouse.

Co to jest Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Treehouse. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TREE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Treehouse na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Treehouse będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Treehouse (w USD)

Jaka będzie wartość Treehouse (TREE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Treehouse (TREE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Treehouse.

Sprawdź teraz prognozę ceny Treehouse!

Tokenomika Treehouse (TREE)

Zrozumienie tokenomiki Treehouse (TREE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TREEjuż teraz!

Jak kupić Treehouse (TREE)

Szukasz jak kupić Treehouse? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Treehouse na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TREE na lokalne waluty

Zasoby Treehouse

Aby lepiej zrozumieć Treehouse, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Treehouse
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Treehouse

Jaka jest dziś wartość Treehouse (TREE)?
Aktualna cena TREE w USD wynosi 0.1506USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TREE do USD?
Aktualna cena TREE w USD wynosi $ 0.1506. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Treehouse?
Kapitalizacja rynkowa dla TREE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TREE w obiegu?
W obiegu TREE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TREE?
TREE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TREE?
TREE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TREE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TREE wynosi $ 117.49K USD.
Czy w tym roku TREE pójdzie wyżej?
TREE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TREE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

