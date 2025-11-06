Prognoza ceny Treehouse (TREE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Treehouse na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TREE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Treehouse % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.1491 $0.1491 $0.1491 -1.51% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Treehouse na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Treehouse może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1491. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Treehouse może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.156555. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TREE na 2027 rok wyniesie $ 0.164382 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TREE na 2028 rok wyniesie $ 0.172601 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TREE w 2029 roku wyniesie $ 0.181231 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TREE w 2030 roku wyniesie $ 0.190293 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Treehouse może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.309968. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Treehouse może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.504905. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1491 0.00%

2026 $ 0.156555 5.00%

2027 $ 0.164382 10.25%

2028 $ 0.172601 15.76%

2029 $ 0.181231 21.55%

2030 $ 0.190293 27.63%

2031 $ 0.199808 34.01%

2032 $ 0.209798 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.220288 47.75%

2034 $ 0.231303 55.13%

2035 $ 0.242868 62.89%

2036 $ 0.255011 71.03%

2037 $ 0.267762 79.59%

2038 $ 0.281150 88.56%

2039 $ 0.295207 97.99%

2040 $ 0.309968 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Treehouse na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1491 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.149120 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.149242 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.149712 0.41% Prognoza ceny Treehouse (TREE) na dziś Przewidywana cena dla TREE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1491 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Treehouse (TREE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TREE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.149120 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Treehouse (TREE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TREE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.149242 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Treehouse (TREE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TREE wynosi $0.149712 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Treehouse Aktualna cena $ 0.1491$ 0.1491 $ 0.1491 Zmiana ceny (24H) -1.51% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 123.91K$ 123.91K $ 123.91K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TREE to $ 0.1491. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.51%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 123.91K. Ponadto TREE ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę TREE

Historyczna cena Treehouse Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Treehouse, cena Treehouse wynosi 0.1491USD. Podaż w obiegu Treehouse (TREE) wynosi 0.00 TREE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.003000 $ 0.158 $ 0.1457

7 D -0.17% $ -0.031399 $ 0.1805 $ 0.1348

30 Dni -0.44% $ -0.1189 $ 0.2699 $ 0.0872 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Treehouse zanotował zmianę ceny o $0.003000 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Treehouse osiągnął maksimum na poziomie $0.1805 i minimum na poziomie $0.1348 . Zanotowano zmianę ceny o -0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TREE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Treehouse o -0.44% , co odpowiada około $-0.1189 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TREE. Sprawdź pełną historię cen Treehouse, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TREE

Jak działa moduł przewidywania ceny Treehouse (TREE)? Moduł predykcji ceny Treehouse to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TREE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Treehouse na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TREE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Treehouse. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TREE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TREE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Treehouse.

Dlaczego prognoaza ceny TREE jest ważna?

Prognozy cen TREE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

