Aktualna cena TrashCoin to 0.002166 USD. Śledź aktualizacje cen TRASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRASH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRASH

Informacje o cenie TRASH

Czym jest TRASH

Tokenomika TRASH

Prognoza cen TRASH

Historia TRASH

Przewodnik zakupowy TRASH

Przelicznik TRASH-fiat

TRASH na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TrashCoin

Cena TrashCoin(TRASH)

Aktualna cena 1 TRASH do USD:

$0.002166
$0.002166$0.002166
+3.73%1D
USD
TrashCoin (TRASH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:43:01 (UTC+8)

Informacje o cenie TrashCoin (TRASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00177
$ 0.00177$ 0.00177
Minimum 24h
$ 0.002228
$ 0.002228$ 0.002228
Maksimum 24h

$ 0.00177
$ 0.00177$ 0.00177

$ 0.002228
$ 0.002228$ 0.002228

--
----

--
----

+0.79%

+3.73%

-16.12%

-16.12%

Aktualna cena TrashCoin (TRASH) wynosi $ 0.002166. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRASH wahał się między $ 0.00177 a $ 0.002228, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRASH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRASH zmieniły się o +0.79% w ciągu ostatniej godziny, o +3.73% w ciągu 24 godzin i o -16.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TrashCoin (TRASH)

--
----

$ 53.07K
$ 53.07K$ 53.07K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa TrashCoin wynosi --, przy $ 53.07K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRASH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny TrashCoin (TRASH) – USD

Śledź zmiany ceny TrashCoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00007789+3.73%
30 Dni$ -0.001481-40.61%
60 dni$ -0.001107-33.83%
90 dni$ -0.001653-43.29%
Dzisiejsza zmiana ceny TrashCoin

DziśTRASH odnotował zmianę $ +0.00007789 (+3.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TrashCoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001481 (-40.61%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TrashCoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TRASH o $ -0.001107(-33.83%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TrashCoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001653 (-43.29%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TrashCoin (TRASH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TrashCoin.

Co to jest TrashCoin (TRASH)

To, co dla jednego jest śmieciem, dla innego jest skarbem. Oni widzieli brud i $TRASH — pod nim kryje się złoto. $TRASH to szukanie skarbu tam, gdzie inni widzą tylko śmieci.

TrashCoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TrashCoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TRASH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TrashCoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TrashCoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TrashCoin (w USD)

Jaka będzie wartość TrashCoin (TRASH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TrashCoin (TRASH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TrashCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny TrashCoin!

Tokenomika TrashCoin (TRASH)

Zrozumienie tokenomiki TrashCoin (TRASH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRASHjuż teraz!

Jak kupić TrashCoin (TRASH)

Szukasz jak kupić TrashCoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TrashCoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TRASH na lokalne waluty

Zasoby TrashCoin

Aby lepiej zrozumieć TrashCoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TrashCoin

Jaka jest dziś wartość TrashCoin (TRASH)?
Aktualna cena TRASH w USD wynosi 0.002166USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRASH do USD?
Aktualna cena TRASH w USD wynosi $ 0.002166. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TrashCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla TRASH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRASH w obiegu?
W obiegu TRASH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRASH?
TRASH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRASH?
TRASH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRASH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRASH wynosi $ 53.07K USD.
Czy w tym roku TRASH pójdzie wyżej?
TRASH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRASH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:43:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TrashCoin (TRASH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TRASH do USD

Kwota

TRASH
TRASH
USD
USD

1 TRASH = 0.002166 USD

Handluj TRASH

TRASH/USDT
$0.002166
$0.002166$0.002166
+3.38%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

